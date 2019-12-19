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Похудевшую на 96 кг женщину не узнала родная мать: фото преображения

В 2017 году британка решила изменить жизнь и перенесла операцию по шунтированию желудка

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:04
Элизабет Уоткинс
Элизабет Уоткинс
Фото: instagram.com/mdwfeatures

38-летняя Элизабет Уоткинс из британского города Принцес-Рисборо после сильного похудения стала носить одежду на восемь размеров меньше. Многие знакомые и родственники перестали узнавать ее на улице, пишет таблоид The Mirror.

38-летняя Элизабет Уоткинс
Фото: instagram.com/mdwfeatures
38-летняя Элизабет Уоткинс
Фото: instagram.com/mdwfeatures
38-летняя Элизабет Уоткинс
Фото: instagram.com/mdwfeatures
38-летняя Элизабет Уоткинс
Фото: instagram.com/mdwfeatures
38-летняя Элизабет Уоткинс
Фото: instagram.com/mdwfeatures
38-летняя Элизабет Уоткинс
Фото: instagram.com/mdwfeatures
38-летняя Элизабет Уоткинс
Фото: instagram.com/mdwfeatures
38-летняя Элизабет Уоткинс
Фото: instagram.com/mdwfeatures
38-летняя Элизабет Уоткинс
Фото: instagram.com/mdwfeatures
38-летняя Элизабет Уоткинс
Фото: instagram.com/mdwfeatures
38-летняя Элизабет Уоткинс
Фото: instagram.com/mdwfeatures
38-летняя Элизабет Уоткинс
Фото: instagram.com/mdwfeatures
38-летняя Элизабет Уоткинс
Фото: instagram.com/mdwfeatures
38-летняя Элизабет Уоткинс
Фото: instagram.com/mdwfeatures
38-летняя Элизабет Уоткинс
Фото: instagram.com/mdwfeatures
38-летняя Элизабет Уоткинс
Фото: instagram.com/mdwfeatures
38-летняя Элизабет Уоткинс
Фото: instagram.com/mdwfeatures
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Как сообщает издание, британка с детства боролась с лишним весом и нездоровыми пищевыми привычками. В 36 лет ее вес достиг 171 килограмма. Женщина не могла ходить и стоять самостоятельно. Она не появлялась на улице, так как стеснялась осуждающих взглядов прохожих.

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В 2017 году Элизабет Уоткинс решила изменить жизнь и перенесла операцию по шунтированию желудка. После процедуры она в течение года потребляла всего 700 калорий в день и сбрасывала по шесть килограммов в месяц. В следующие полгода женщина увеличила дневную норму до 1200 калорий.

За полтора года Элизабет похудела на 96 килограммов. Она изменилась так сильно, что ее мать не узнала собственную дочь на улице и прошла мимо. Кроме того, британка впервые завела роман с мужчиной и вскоре получила предложение руки и сердца

Напомним, женщина похудела на 60 кг после случая на девичнике.Также "Сегодня" писали, как канадец похудел на 147 килограммов и раскрыл простой секрет стройности.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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