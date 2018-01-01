Похвала Пресвятой Богородицы 24 марта: подробности о празднике

Каждый праздник, посвященный Богоматери, является особенным

Праздник 24 марта - Похвала Пресвятой Богородицы. Фото: Getty

24 марта православные христиане отмечают праздник Похвалы Пресвятой Богородице.

Каждый праздник, посвященный Богоматери, является особенным. Ее помощь нуждающимся и самопожертвование при жизни заслужили уважение со стороны верующих, поэтому чествовать Деву Марию мы не перестаем по сей день. До наступления Пасхи нам предстоит отметить еще немало удивительных православных событий, и одно из них – Похвала Пресвятой Богородицы. Само название праздника дает нам понять, что в этот день каждый из нас сможет не просто почтить память Божией Матери, но и вознести ей благодарственные молитвы, пишет Poliksal.

Похвала Пресвятой Богородицы 24 марта: история праздника

История праздника начинается с тех времен, когда жители Константинополя неоднократно становились жертвами безбожников. Единственное, что помогало верующим защититься от врагов, – это иконы Божией Матери и непоколебимая вера в ее силу и могущество. После освобождения города в честь Пресвятой Богородицы было воздвигнуто множество храмов, а христиане до сих пор продолжают благодарить Деву Марию, посвящая ей хвалебные молитвы.

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В 2018 году праздник Похвалы Пресвятой Богородицы традиционно начнется с торжественного богослужения, во время которого совершается молебное пение Акафиста и возносятся благодарственные молитвы, посвященные Божией Матери. В центре храмов устанавливают икону Богоматери "Скоропослушница", и каждый прихожанин в этот день имеет возможность поделиться с Заступницей самым сокровенным и попросить ее о помощи.

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