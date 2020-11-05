Пока Байден и Трамп борются за президентство, американцы избрали в мэры бульдога (фото)

Пес с отрывом более чем на 10 тыс. голосов обошел своих конкурентов

Французский бульдог по кличке Уилбур Бист стал мэром в небольшом городке Рэббит Хэш в американском штате Кентукки. Пес с отрывом более чем на 10 тыс. голосов обошел своих конкурентов – гончую по имени Кролик Джек и золотистого ретривера Поппи. Сообщение об этом появилась на странице сообщества Rabbit Hash Historical Society в Facebook.

"Результаты выборов мэра Рэббит Хэш объявлены! Уилбур Бист – новый мэр с невообразимыми 13 143 голосами – самый высокий результат за всю историю. Общее количество проголосовавших – 22 985, и это также максимальный результат за всю историю выборов в Рэббит Хэш", – указано в посте.

Городок Рэббит Хэш выбирает необычных "меров" с конца 1990-х годов, а "выборы" на деле представляют собой сбор средств для исторического сообщества, которое требует один доллар за голос, сообщает издание New York Post.

Напомним, на днях пользователь с ником Walter Geoffrey опубликовал в TikTok забавное видео с истерикой французского бульдога по кличке Уолтер. Питомец не смог попасть в парк, чтобы прогуляться.

Смотрите видео: настоящей звездой сети стала собака из Ровно

Кроме этого, мы рассказывали, как умную овчарку научили сотрудничать с курьером.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться