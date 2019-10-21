Покачал головой: мужчина ожил на собственных похоронах

Сейчас жизни пастуха ничего не угрожает – его экстренно доставили в больницу

Житель Индии ожил на похоронах Фото: Depositphotos

В индийском штате Одисса на востоке страны во время собственных похорон ожил 55-летний фермер. Как сообщает издание AsiaOne, мужчина потерял сознание, когда пас коз. Родственники решили, что он скончался и устроили похороны.

Во время прощальной церемонии мужчина покачал головой и открыл глаза, чем удивил и напугал всех присутствующих. Впоследствии оказалось, что индиец заболел лихорадкой, из-за которой тот упал в обморок и казался мертвым. Сейчас жизни пастуха ничего не угрожает – его экстренно доставили в больницу.

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Ранее "Сегодня" писали о подобном случае: присутствующие на похоронах 20-летнего Мохаммеда Фуркана из индийского города Лакхнау, штат Уттар-Прадеш, заметили, что "покойник" двигается. Мужчина получил тяжелые травмы в результате аварии, после чего 24 июня в больнице его объявили мертвым.

Кроме этого, мы писали о жительнице ЮАР, которая "ожила" в холодильнике морга, спустя несколько часов после дорожной аварии.Также сообщалось об американце Тони Йале, который ожил через 45 минут после остановки сердца.

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