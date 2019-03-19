Показали девушку, которая 14 лет питалась одними гамбургерами

Кейтлин Брейтуэйт c двух лет страдала расстройством избирательного питания

Жительница Великобритании питалась только гамбургерами Фото: Pixabay

Жительница британского города Уитнэш, графство Уорикшир, в течение 14 лет питалась исключительно гамбургерами и не могла употреблять другую пищу, сообщает издание Daily Mail.

Кейтлин Брейтуэйт c двух лет страдала расстройством избирательного питания — психической болезнью, которая вынуждает отказываться от определенных продуктов. Из-за нее девочку тошнило от любой пищи, кроме гамбургеров. "Всякий раз, когда возле ее рта оказывалось что-то полезное, она начинала давиться и не могла даже попробовать", — вспоминает ее мать.

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Поскольку в рационе Кейтлин отсутствовали многие витамины и элементы, ей приходилось принимать пищевые добавки. Болезнь вызывала и другие проблемы. Девочка не могла есть в гостях или в ресторане. "Прежде чем идти в ресторан, нам приходилось проверять, будут ли в меню гамбургеры", — говорит ее мать.

Девушка 14 лет ела только гамбургеры Фото: Facebook

В 16 лет Кейтлин прошла гипнотерапию и впервые смогла попробовать другую пищу. Ее мать утверждает, что девушка поставила перед собой цель съесть традиционный английский обед, состоящий из жареного мяса и картофеля, а также какого-либо гарнира, овощей и соуса. "На это потребуется время, но по крайней мере она соскочила с гамбургеров", — говорит женщина.

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