Показали фото девочки с аномальными волосами

Ребенок из Тель-Авива стал звездой в социальных сетях

Девочка с аномальными волосами. Фото: instagram.com/miaaflalo

Пятилетняя жительница Тель-Авива Миа Афлало прославилась в соцсетях благодаря аномально густым для своего возраста волосам, сообщает The Sun.

Афлало уже снималась для британского модного издания Vogue, после чего стала особенно популярна в Instagram. На данный момент у девочки около 50 тысяч подписчиков.

Девочка с аномальными волосами. Фото: instagram.com/miaaflalo Девочка с аномальными волосами. Фото: instagram.com/miaaflalo Девочка с аномальными волосами. Фото: instagram.com/miaaflalo Девочка с аномальными волосами. Фото: instagram.com/miaaflalo Девочка с аномальными волосами. Фото: instagram.com/miaaflalo 1/5

"Как же грустно, что мои волосы никогда не будут такими же, как ее", "Невероятно красивая девочка!", "Какая красавица", – пишут люди в комментариях.

Однако некоторые пользователи сочли модельную внешность Афлало неподходящей для маленького ребенка: "Если бы у меня была дочь, я бы никогда не позволила ей так выглядеть", "Нельзя эксплуатировать ее в таком юном возрасте", "Дайте ей быть нормальным ребенком, играть и пачкаться грязью. Она не ваша личная кукла!".

Напомним, что редкое генетическое заболевание лишило всю семью чувства боли.

Ранее сайт "Сегодня" также писал о подобной истории: как живет девочка с аномалией "синдром непослушных волос". Девочка родились редкой генной мутацией, которая сделала ее волосы неукладываемыми.