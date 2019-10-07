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Показали фото мужчины, который 29 лет питается консервами

Врачи диагностировали у Колстона Хьюгса расстройство избирательного питания

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:27
Британец 29 лет питаться консервами
Британец 29 лет питаться консервами
Фото: Depositphotos

Из-за расстройства избирательного питания 32-летний Колстон Хьюгс из английского города Дурсли, графство Глостершир, больше 29 лет не может есть приготовленную пищу. Два года назад он обратился к врачу. Доктора подозревали у него синдром дефицита внимания и перенаправили к психиатрам, которые диагностировали у Хьюгса расстройство избирательного питания. Об этом сообщает сайт Metro.

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Мужчина утверждает, что ему становится плохо от вида, запаха и текстуры прошедших термическую обработку продуктов. С двух лет его тошнило, если он пытался съесть что-то приготовленное. В детстве он отдавал школьный обед сестре, а сам почти все время ходил голодным. Хьюгс чаще всего ест тосты, спагетти из банки, консервы, кукурузные хлопья, снеки и десерты.

Колстон Хьюгс с детьми
Колстон Хьюгс с детьми
Фото: Colston Hughes

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Колстон Хьюгс до сих пор страдает от своих пищевых предпочтений, но сохраняет здоровый вес и старается быть активным. Перед походом в тренажерный зал он пьет протеиновые коктейли.

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