Показали фото необычного кота с четырьмя ушами и одним глазом

Хозяйка животного Джорджия Андерсон рассказала, что нашла его рядом с дачей

Кот Фрэнки Фото: instagram.com/frank_n_kitten

Кот по кличке Фрэнки родился с необычной аномалией – четырьмя ушами. Помимо этого, у животного диагностировали проблемы с опорно-двигательным аппаратом, которые мешают ему двигаться. Но даже имея такие проблемы, питомец очень любит поиграть со своей хозяйкой, пишет Bored Panda.

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Владелица пушистика Джорджия Андерсон рассказала, что нашла Фрэнки и еще одного котенка рядом с дачей. Она забрала их домой и откармливала несколько недель, а затем отвезла к ветеринару. Через какое-то время из-за опасной инфекции Фрэнку пришлось удалить глаз. Также у кота есть проблемы с суставами в задних ногах – его колени не сгибаются должным образом, поэтому он часто ходит с вытянутыми ногами.

Смотрите видео о курьезных инцидентах, которые случаются с котами:

У кота есть свой аккаунт в Instagram, в котором его хозяйка регулярно публикуют фотографии любимчика. Девушка очень заботится о своем питомце и готова сделать все, чтобы тот был здоровым и счастливым.

Кот Фрэнки Фото: instagram.com/frank_n_kitten Кот Фрэнки Фото: instagram.com/frank_n_kitten Кот Фрэнки Фото: instagram.com/frank_n_kitten Кот Фрэнки Фото: instagram.com/frank_n_kitten Кот Фрэнки Фото: instagram.com/frank_n_kitten Кот Фрэнки Фото: instagram.com/frank_n_kitten 1/6

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