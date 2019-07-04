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Показали фото необычного кота с четырьмя ушами и одним глазом

Хозяйка животного Джорджия Андерсон рассказала, что нашла его рядом с дачей

Владимир Грисюк
Сегодня, 14:08
Кот Фрэнки
Кот Фрэнки
Фото: instagram.com/frank_n_kitten

Кот по кличке Фрэнки родился с необычной аномалией – четырьмя ушами. Помимо этого, у животного диагностировали проблемы с опорно-двигательным аппаратом, которые мешают ему двигаться. Но даже имея такие проблемы, питомец очень любит поиграть со своей хозяйкой, пишет Bored Panda.

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Владелица пушистика Джорджия Андерсон рассказала, что нашла Фрэнки и еще одного котенка рядом с дачей. Она забрала их домой и откармливала несколько недель, а затем отвезла к ветеринару. Через какое-то время из-за опасной инфекции Фрэнку пришлось удалить глаз. Также у кота есть проблемы с суставами в задних ногах – его колени не сгибаются должным образом, поэтому он часто ходит с вытянутыми ногами.

Смотрите видео о курьезных инцидентах, которые случаются с котами:


У кота есть свой аккаунт в Instagram, в котором его хозяйка регулярно публикуют фотографии любимчика. Девушка очень заботится о своем питомце и готова сделать все, чтобы тот был здоровым и счастливым. 

Кот Фрэнки
Фото: instagram.com/frank_n_kitten
Кот Фрэнки
Фото: instagram.com/frank_n_kitten
Кот Фрэнки
Фото: instagram.com/frank_n_kitten
Кот Фрэнки
Фото: instagram.com/frank_n_kitten
Кот Фрэнки
Фото: instagram.com/frank_n_kitten
Кот Фрэнки
Фото: instagram.com/frank_n_kitten
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Ранее "Сегодня" писали о британке Джорджине Прайс и ее молодом человеке Кристофере Ларднере из Глостершира (Великобритания), которые забрали из общества защиты животных семилетнего кота Куинтона, а также младшего на год очень необычного пушистика Тоби, который "внешне очень похож на старика".

Кроме того, мы рассказывали, как персидский кот 26-летней американской медсестры из Техаса Мишель Алексис прославился в сети благодаря необычной внешности

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Источник: Сегодня
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