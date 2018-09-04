Показали фото невероятного домика с колесами на 18 "квадратов"

Мобильное жилище спроектировано на заказ

Чудо-дом на 18 «квадратов». Фото: Facebook

Дом на колесах – это прекрасный способ сделать любое путешествие действительно незабываемым. Семья из США смогла на деле доказать, что можно очень долго жить в трейлере, ни в чем себя не ущемляя. Мобильное жилище Tiny Heirloom было спроектировано на заказ. Площадь дома на колесах составляет 18 кв.м.

Мобильное жилище обшито кедровым сайдингом и увенчано металлической крышей. В трейлере стильная дверь и девять достаточно больших, по меркам домов на колесах, окон. В глаза также бросается небольшой душ, который расположен снаружи жилья.

Чудо-дом на 18 «квадратов». Фото: Facebook Чудо-дом на 18 «квадратов». Фото: Facebook Чудо-дом на 18 «квадратов». Фото: Facebook Чудо-дом на 18 «квадратов». Фото: Facebook Чудо-дом на 18 «квадратов». Фото: Facebook Чудо-дом на 18 «квадратов». Фото: Facebook Чудо-дом на 18 «квадратов». Фото: Facebook Чудо-дом на 18 «квадратов». Фото: Facebook Чудо-дом на 18 «квадратов». Фото: Facebook Чудо-дом на 18 «квадратов». Фото: Facebook Чудо-дом на 18 «квадратов». Фото: Facebook 1/11

Зайдя внутрь дома, первым делом попадаешь на кухню. Она очень просторная – 7,5 кв. м всей площади. Кухня оборудована всем необходимым для готовки и хранения достаточного запаса продовольствия для продолжительного путешествия. Холодильник, морозильная камера, плита, духовка, обеденный стол – здесь есть все, что должно быть в каждом доме.

Сразу за кухней идет гостиная. Здесь есть небольшой раскладной диван, который может использоваться в качестве дополнительного спального места. В санузле – туалет, душ и даже стиральная машина. Над гостиной находится мезонин – спальня с двумя раздельными кроватями.

Напомним, белорусская семья построила удобный дом на 16 "квадратов". Также мы писали, что Citroen представила компактный дом на колесах для путешествий. Кроме этого, сообщалось, что грузовик Ford превратили в дом на колесах.