Показали фото школьника с редким "синдромом оборотня"

Мальчик по имени Лалит Патидар достаточно популярен в школе

Мальчик из-за болезни стал похож на оборотня Фото: pixabay

13-летний школьник из Индии по имени Лалит Патидар страдает редким заболеванием – врожденным гипертрихозом, известным как "синдром оборотня". При этом заболевании избыточный рост волос проявляется в необычных частях тела, а также не соответствует полу или возрасту. У мальчика волосами покрыто все лицо.

Патидар достаточно популярен в школе, однако иногда незнакомцы кидают в него камни и обзывают. Несмотря на это, он привык к своей внешности и чувствует себя с ней комфортно.

Лалит Патидар c родителями Фото: Shams

В будущем Лалит собирается стать полицейским и "посадить всех воров и преступников в тюрьму". "Я хочу зарабатывать деньги как честный полицейский, и таким образом заботиться о моих родителях", – сказал он таблоиду The Daily Mail.

В прошлом году в Индии женщина родила младенца с внешностью пришельца и отказалась кормить его грудью. Малыш родился без ушей, носа и с огромными глазами. Когда мать увидела его, то не могла поверить своим глазам. Также мы публиковали фото смеющегося малыша после рождения. Ребенок приветствовал врачей и маму радостной улыбкой и раскинул руки как будто для объятий.

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