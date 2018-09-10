Показали интересные исторические фото Киева

54 года назад Киев напоминал большой сад

Киев в 1960-х годах. Фото: facebook.com/historiKiev

Фотографии, где можно разглядеть театр оперы и балета, гостиница "Москва", Дворец спорта и станции метро, опубликовало сообщество "Исторический Киев". На старых открытках показали улицы и памятные сооружения Киева 1964 года.

Пользователи отметили, что 54 года назад Киев напоминал большой сад, повсюду росли цветы и деревья. А Крещатик в цвете каштанов был особенно красивым.

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В 1950-х годах на обочинах киевского бульвара Дружбы народов росли густые ряды деревьев. Посреди улицы, вместо разметки – аккуратно подстриженные кусты. На фотографиях по бульвару ездят единичные автомобили и общественный транспорт. На дорогу отбрасывают тень густые ряды деревьев.

Напомним, национальной опере исполнилось 150 лет: мифы и история театра. За эти годы он пережил страшный пожар, войны и обрел здание, построенное 116 лет назад по проекту Виктора Шретера, который не дожил до открытия пару месяцев. Киевская опера давно стала символом Киева. Мы расскажем вам об истории театра и о людях, чьи судьбы с ним тесно переплелись.

Кроме этого, мы писали об удивительной истории нового памятника в Киеве: как "собирают" богатыря Илью Муромца.