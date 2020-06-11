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Показали кошку с уникальным окрасом: невероятные фото

Сегодня, 05:55

Сейчас необычному животному год и девять месяцев

Кошка с необычной внешностью по имени Кэт умиляет пользователей сети. Хозяйка питомца Ева, которая живет на северо-востоке Таиланда, утверждает, что кошка родилась 23 августа 2018 года. Сейчас ей один год и девять месяцев. Об этом пишет развлекательный портал Bored Panda.

"Кэт метис персидской и шотландской кошки", – рассказывает Ева. Однако особенность животного в другом – ее мордочка бело-серого окраса. "Я думаю, что она похожа на Харви Дента из Бэтмена", – смеется Ева.

Публикация от แมว เรียกเลาว่า แมว (@miaow_maew)

Публикация от แมว เรียกเลาว่า แมว (@miaow_maew)

Кошка любит охотиться на тараканов и играться с туалетной бумагой. По словам Евы, она вынуждена скрывать рулоны туалетной бумаги, "потому что это сводит Кэт с ума".

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"Увлечение туалетной бумаге настолько велико, что если бы Кэт могла говорить, она, скорее всего, сказала бы: "Мои поклонники, если вы меня любите, пришлите мне туалетную бумагу!" – добавила хозяйка необычного питомца.

Публикация от แมว เรียกเลาว่า แมว (@miaow_maew)

Смотрите видео о том, как коты приносят в жизнь счастье:

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Напомним, ранее "Сегодня" писали о кошке с редким заболеванием, из-за которого она полностью поменяла окрас. Хозяйка питомицы сначала заметила белое пятнышко на мехе животного, а уже через год кошка стала практически полностью белой.

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