Показали лучшие фото, сделанные на iPhone
Победителем проекта стала 23-летний итальянский фотограф Габриэлла Кильяно
Международный конкурс IPPAWARDS, который проводится ежегодно среди фотографов-профессионалов и любителей, объявил список победителей. Лучшие снимки, сделанные на iPhone, были опубликованы на сайте конкурса.
Победителем проекта стала 23-летний итальянский фотограф Габриэлла Кильяно с фотографией молодой девушки с ребенком. Она также стала обладательницей звания "Фотограф года". Девушка на ее снимке была запечатлена на iPhone X во время путешествия по Африке.
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Диого Лаге из Португалии занял первое место в номинации "Фотограф года".
Юлия Ибраева из Россия оказалась на второй строчке этой же номинации.
Пенд Хао из Китай замыкает тройку лидеров.
Габриелла Чиглиано, Италия, "Главный приз премии".
Работы победителей фотоконкурса смотрите в нашей галерее:
Напомним, фото россиянки признали одним из самых лучших в мире. Кроме этого, мы опубликовали лучшие тревел-фото 2018 года из разных стран мира.
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