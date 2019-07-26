Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Показали лучшие фото, сделанные на iPhone

Победителем проекта стала 23-летний итальянский фотограф Габриэлла Кильяно

Владимир Грисюк
Сегодня, 11:31
Кирилл Войновский на конкурсе занял второе место в категории "Дети"
Кирилл Войновский на конкурсе занял второе место в категории "Дети"
Фото: ippawards.com

Международный конкурс IPPAWARDS, который проводится ежегодно среди фотографов-профессионалов и любителей, объявил список победителей. Лучшие снимки, сделанные на iPhone, были опубликованы на сайте конкурса.

Победителем проекта стала 23-летний итальянский фотограф Габриэлла Кильяно с фотографией молодой девушки с ребенком. Она также стала обладательницей звания "Фотограф года". Девушка на ее снимке была запечатлена на iPhone X во время путешествия по Африке.

Читайте также
День фотографа: ТОП-7 Instagram-аккаунтов с самыми красивыми фото из путешествий

Смотрите видео: как работают украинские фотографы за границей

Диого Лаге из Португалии занял первое место в номинации "Фотограф года".

Работа Диого Лаге
Работа Диого Лаге
Фото: ippawards.com

Юлия Ибраева из Россия оказалась на второй строчке этой же номинации. 

Работа Юлии Ибраевой
Работа Юлии Ибраевой
Фото: ippawards.com

Пенд Хао из Китай замыкает тройку лидеров.

Пенд Хао из Китай занял третье место
Пенд Хао из Китай занял третье место

Габриелла Чиглиано, Италия, "Главный приз премии".

Работа Габриелла Чиглиано, "Главный приз премии"
Работа Габриелла Чиглиано, "Главный приз премии"
Фото: ippawards.com

Работы победителей фотоконкурса смотрите в нашей галерее:

Победители фотоконкурса IPPAWARDS
Фото: ippawards.com
Победители фотоконкурса IPPAWARDS
Фото: ippawards.com
Победители фотоконкурса IPPAWARDS
Фото: ippawards.com
Победители фотоконкурса IPPAWARDS
Фото: ippawards.com
Победители фотоконкурса IPPAWARDS
Фото: ippawards.com
Победители фотоконкурса IPPAWARDS
Фото: ippawards.com
Победители фотоконкурса IPPAWARDS
Фото: ippawards.com
Победители фотоконкурса IPPAWARDS
Фото: ippawards.com
Победители фотоконкурса IPPAWARDS
Фото: ippawards.com
1/9

Напомним, фото россиянки признали одним из самых лучших в мире. Кроме этого, мы опубликовали лучшие тревел-фото 2018 года из разных стран мира.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Свадебный фотограф запретил гостям снимать на iPhone Леонардо Ди Каприо поделился снимком украинского фотографа Фотограф снял видео на камеру и уничтожил матрицу Фото украинца признали лучшим на международном конкурсе
фото конкурс iPhone фотограф
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Ани Лорак обескуражила поклонников новостью
Ани Лорак обескуражила поклонников новостью
Как назвать мальчика по месяцам
Как назвать мальчика по месяцам
Врачи назвали фрукт, который нормализует работу поджелудочной
Врачи назвали фрукт, который нормализует работу поджелудочной
Ученые назвали эффективный способ для мужчин сбросить вес
Ученые назвали эффективный способ для мужчин сбросить вес

Популярные статьи

Сегодня, 12:11Fun

26 июля: какой сегодня праздник, приметы дня, что нельзя делать

Сегодня, 09:00Food

Тайны суперфуда: все, что нужно знать о спирулине, и ТОП-3 способов приема

Сегодня, 07:30Food

Чем полезна курага для здоровья

Вчера, 17:25Fun

25 июля: какой сегодня праздник, приметы дня, что нельзя делать

Вчера, 12:00Шоу-бизнес

44-летняя известная певица беременна первенцем: фото

Вчера, 11:00Food

Сливовый пирог по рецепту из газеты The New York Times

Вчера, 09:59Fun

Видеошок: пес пожертвовал собой ради спасения годовалого малыша

Вчера, 09:00Food

Как приготовить идеальное песочное тесто

Вчера, 07:00Events

Гороскоп на сегодня по картам Таро для всех знаков зодиака

24 июляWellness

Лечение поджелудочной: лучшие народные средства

24 июляFun

24 июля: какой сегодня праздник, приметы дня, что нельзя делать

24 июляFun

Невеста в прозрачном платье повергла сеть в шок

23 июляEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

23 июляFun

23 июля: какой сегодня праздник, приметы дня, что нельзя делать

23 июляFun

Студентка два года не мыла голову шампунем: как выглядят ее волосы сейчас

23 июляСтиль

Тренды в маникюре: советы нейл-специалиста

Новости партнеров

Быстрая запеканка из кабачков и помидоров: пошаговый рецепт
Быстрая запеканка из кабачков и помидоров: пошаговый рецепт
9 признаков того, что у тебя передозировка кофеином
9 признаков того, что у тебя передозировка кофеином
Как и чем помогают перекаты с пятки на носок
Как и чем помогают перекаты с пятки на носок
Исторический рекорд установил фильм «Мстители: Финал»
Исторический рекорд установил фильм «Мстители: Финал»
10 удивительных правил французских мам
10 удивительных правил французских мам
Зачем магний нужен велосипедистам и в каких продуктах он есть
Зачем магний нужен велосипедистам и в каких продуктах он есть
5 продуктов, помогающих быстро засыпать
5 продуктов, помогающих быстро засыпать
Энергетика черного цвета – носить или нет?
Энергетика черного цвета – носить или нет?
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь