Показали лучшие фото, сделанные на iPhone

Победителем проекта стала 23-летний итальянский фотограф Габриэлла Кильяно

Кирилл Войновский на конкурсе занял второе место в категории "Дети" Фото: ippawards.com

Международный конкурс IPPAWARDS, который проводится ежегодно среди фотографов-профессионалов и любителей, объявил список победителей. Лучшие снимки, сделанные на iPhone, были опубликованы на сайте конкурса.

Победителем проекта стала 23-летний итальянский фотограф Габриэлла Кильяно с фотографией молодой девушки с ребенком. Она также стала обладательницей звания "Фотограф года". Девушка на ее снимке была запечатлена на iPhone X во время путешествия по Африке.

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Диого Лаге из Португалии занял первое место в номинации "Фотограф года".

Работа Диого Лаге Фото: ippawards.com

Юлия Ибраева из Россия оказалась на второй строчке этой же номинации.

Работа Юлии Ибраевой Фото: ippawards.com

Пенд Хао из Китай замыкает тройку лидеров.

Пенд Хао из Китай занял третье место

Габриелла Чиглиано, Италия, "Главный приз премии".

Работа Габриелла Чиглиано, "Главный приз премии" Фото: ippawards.com

Работы победителей фотоконкурса смотрите в нашей галерее:

Победители фотоконкурса IPPAWARDS Фото: ippawards.com Победители фотоконкурса IPPAWARDS Фото: ippawards.com Победители фотоконкурса IPPAWARDS Фото: ippawards.com Победители фотоконкурса IPPAWARDS Фото: ippawards.com Победители фотоконкурса IPPAWARDS Фото: ippawards.com Победители фотоконкурса IPPAWARDS Фото: ippawards.com Победители фотоконкурса IPPAWARDS Фото: ippawards.com Победители фотоконкурса IPPAWARDS Фото: ippawards.com Победители фотоконкурса IPPAWARDS Фото: ippawards.com 1/9

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