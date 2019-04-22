Показали "самые лучшие в мире свадебные фото"

Свадебную фотосессию молодоженам спонсировали пользователи сети

Чжан Цзюань и ее возлюбленный Фото: UGC

Жительница Китая устроила свадебную фотосессию с парализованным возлюбленным и готовится выйти за него замуж, сообщает Daily Mail.

32-летняя Чжан Цзюань из китайской провинции Цзянсу организовала фотосессию в качестве подарка для Цао Cхуаньcхуаня. Мужчина стал инвалидом в 2015 году от удара электрическим током. С тех пор китаец не может говорить. Все его тело парализовано, он способен только двигать глазами. Инцидент произошел за месяц до того, как пара собиралась обручиться.

Теперь Цзюнь посвящает все свое время заботе об 11-летней дочери, 10-летнем сыне и их парализованном отце. "Не важно, в каком он состоянии. Я люблю его как личность, — говорит китаянка. — Я все равно выйду за него замуж". Женщина каждый день встает в 6:30, готовит Cхуаньcхуаню еду, кормит его, моет, возит в туалет, разрабатывает застоявшиеся мышцы и регулярно переворачивает его из стороны в сторону, чтобы сделать массаж.

Невеста выходит замуж за парализованного возлюбленного вопреки всему Фото: Dailymail / YouTube

Помимо этого, женщина воспитывает детей и следит за порядком в доме и на ферме. "Я редко ложусь спать до полуночи. Как правило, на часах уже час-два ночи, — добавила Цзюань. — Это уже вошло в привычку". На заботу о Cхуаньcхуане уходит много денег, признается она. Китаянка берет в долг у родителей и друзей.

Цзюань все же находит способ зарабатывать деньги. Она ведет онлайн-трансляции на популярной в Китае платформе Kuaishou. Ее свадебную фотосессию спонсировали пользователи сайта, которые называют снимки пары "лучшими в мире". Они намерены оплатить для Цзюань и ее возлюбленного церемонию бракосочетания, которая пройдет 30 апреля.

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