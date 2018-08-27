Показали невероятное фото пары с самой большой разницей в росте

Женщина в этой паре выше мужа почти на 40 сантиметров

Возлюбленные. Фото: pixabay

Национальный реестр рекордов Украины зарегистрировал семейную пару киевлян с наибольшей разницей в росте.

Женщина в этой паре выше мужа почти на 40 сантиметров. Об этом сообщила в Facebook руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

Счастливая пара Фото: facebook.com/people/Ветрова-Лана

"Эта семейная пара счастлива в браке. Потому что для счастья, пожалуй, размеры значения не имеют! Размеры имеют значение для рекорда. Национальный Реестр Рекордов зарегистрировал семейную пару киевлян, у которых самая большая разница в росте – 39,6 см. Рост жены, Надежды Колосковой, 1,96 м, а рост ее любимого мужа Алексея Колесника – 1,57 м. А вместе судьба их свела еще в студенческие годы, когда они подрабатывали на зимние праздники Дедом Морозом и Снегурочкой", – написала Ветрова.

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