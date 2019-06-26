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Показали невероятное перевоплощение бездомного в красавца

Цель эксперимента – продемонстрировать, что каждый человек не безнадежен

Владимир Грисюк
Сегодня, 05:05

Активисты-экспериментаторы из Харькова организовали интересный социальный проект, в рамках которого показали, как из украинского бездомного всего за несколько часов можно сделать красавца. Волонтеры выбрали первого попавшегося им человека без определенного места жительства и предложили ему выбрать любые желания, которые пообещали в точности исполнить.

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Получить еще один шанс вернуться к обычной жизни посчастливилось харьковчанину Ивану Павловичу, который попросил волонтеров привести его в порядок, помочь переодеться в новую чистую одежду, постричься и побриться, а затем поесть. Но открытием для волонтеров стало пятое желание – сходить в кино.

Все просьбы мужчины были выполнены, и это сделало его хотя бы на день по-настоящему счастливым. 

Напомним, ранее "Сегодня" писали о модели, которую облили кислотой. Девушка выжила и стала красоткой. Кроме того, мы рассказывали о 57-летней британке, которая выиграла миллионы и вернула себе внешность "подростка".

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Источник: Сегодня
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