Показали невероятное перевоплощение бездомного в красавца

Цель эксперимента – продемонстрировать, что каждый человек не безнадежен

Активисты-экспериментаторы из Харькова организовали интересный социальный проект, в рамках которого показали, как из украинского бездомного всего за несколько часов можно сделать красавца. Волонтеры выбрали первого попавшегося им человека без определенного места жительства и предложили ему выбрать любые желания, которые пообещали в точности исполнить.

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Получить еще один шанс вернуться к обычной жизни посчастливилось харьковчанину Ивану Павловичу, который попросил волонтеров привести его в порядок, помочь переодеться в новую чистую одежду, постричься и побриться, а затем поесть. Но открытием для волонтеров стало пятое желание – сходить в кино.

Все просьбы мужчины были выполнены, и это сделало его хотя бы на день по-настоящему счастливым.

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