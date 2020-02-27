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Показали невероятные фото из 120-летней "капсулы времени"

Пластины с негативами, сделанные в 1900 году, фотограф обнаружил в подвале своего дома

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:39

Историк фотографии из Парижа Матье Стерн опубликовал снимки, которые местная девочка сделала 120 лет назад и поместила в "капсулу времени". Он также снял соответствующий ролик и выложил его на своем канале в YouTube (доскрольте новость до конца, чтобы посмотреть видео).

На странице в Instagram Стерн сообщил, что пластины с негативами, сделанные в 1900 году, он обнаружил в подвале своего дома. Они находились в шкатулке с различными предметами. Мужчина проявил негативы с помощью цианотипии – фотографического процесса, дающего при фотопечати изображение голубого оттенка.

INSTAGRAM

"Кто-то из моей семьи рассказал, что в нашем старом семейном доме есть капсула времени. И я на самом деле нашел шкатулку, датированную примерно 1900 годом, судя по предметам и технике фотографий", – написал Стерн в своем блоге.

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На проявленных снимках француз увидел изображения котов. Матье, комментируя один из снимков, отметил, что эту фотографию сделала маленькая девочка.

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Напомним, рабочие во время ремонта в средней школе Северного Кантона (штат Огайо, США) между шкафчиками и стеной нашли своеобразную "капсулу времени" – сумку, которую ученица потеряла 63 года назад.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Сегодня
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