Показали первое резюме Стива Джобса с ошибками

Сегодня, 10:31

Стартовая цена документа на аукционе в Бостоне составит 50 тысяч долларов

Резюме Джобса. Фото: pixabay
Резюме Джобса. Фото: pixabay

На аукцион в Бостоне выставят заявление о приеме на работу, заполненное Стивом Джобсом в 1973 году, пишет The Guardian.

Отмечается, что сооснователь Apple заполнил документ в 18 лет. В резюме не указывается, на какую должность претендует Джобс. Он написал, что у него есть водительские права, но нет телефона.

В тексте содержится несколько грамматических и пунктуационных ошибок. Например, свою фамилию он написал с маленькой буквы.

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Фото: RR Auction

На аукцион также выставят две другие позиции − техническое руководство Mac OS X и газетную публикацию с фотографией Джобса и заголовком "Новый быстрый iPhone будет продаваться за 199 долларов", с его автографами.

Напомним, Джастин Тимберлейк стал Стивом Джобсом и представил робота-танцора

Американский актер и исполнитель Джастин Тимберлейк решил сразу в начале 2018 года поразить своих поклонников несколькими музыкальными новостями. Среди них – выход нового сингла и клипа на него "Filthy" 4 января. События в клипе разворачиваются в 2028 году на конференции новых технологий в Куала-Лумпуре, где певец в образе Стива Джобса выходит на сцену и представляет аудитории танцующего робота.

Кроме этого, мы писали, что 49-летний Dodge Charger Брюса Уиллиса пустят с молотка.

Аукционный дом Silverstone пустит с молотка купе Dodge Charger образца 1969 года. Автомобиль, ранее принадлежавший актеру Брюсу Уиллису и солисту группы Jamiroquai Джей Кею, практически идентичен машине из фильма "Буллит" со Стивом Маккуином в главной роли. Ориентировочная цена купе — 50-60 тысяч фунтов стрелингов.

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