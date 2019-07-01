Показали похудевшую на 270 килограммов женщину: невероятные фото

После окончания лечения вес Миллы Кларк сократился до 70 килограммов

Милла Кларк похудела на 270 кг Фото: tlc.com

Женщина по имени Милла Кларк из американского города Фейетвилл, штат Теннесси (США) показала удивительные результаты похудения. Ей удалось сбросить 270 килограммов, сообщает издание Daily Mail.

Как пишет издание, Милла после рождения первого ребенка весила 220 килограммов. Ситуация усугубилась, когда на ее ноге стала расти лимфедема. Болезненный отек весил 20 килограммов и мешал ходить. В 2016 году специалист по бариатрической хирургии Юнан Новзарадан согласился помочь Кларк. Ее похудение снимали для реалити-шоу My 600lb Life, которое выходит на канале TLC.

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"Я больше двух лет была заточена в этих четырех стенах, – рассказывала весившая 340 килограммов женщина. – За это время я ни разу не вставала с кровати. Все, что я могла делать, – это есть и спать".

Сначала женщине пришлось самостоятельно сбросить 45 килограммов. Лишь после этого ее смогли прооперировать и удалить лимфедему. Кларк по-прежнему весила около 300 килограммов, однако теперь она могла вставать с кровати самостоятельно.

Милла Кларк похудела на 270 кг Фото: tlc.com Милла Кларк похудела на 270 кг Фото: tlc.com Милла Кларк похудела на 270 кг Фото: tlc.com Милла Кларк похудела на 270 кг Фото: tlc.com Милла Кларк похудела на 270 кг Фото: tlc.com Милла Кларк похудела на 270 кг Фото: tlc.com 1/6

В течение следующих трех лет женщина пережила бариатрическую операцию, удаление излишков кожи и протезирование коленных суставов. После окончания лечения ее вес сократился до 70 килограммов.

Напомним, мужчина похудел вдвое и назвал простой способ сброса веса. Также мы сообщали, что 29-летняя Дженнифер Малик из города Блэкпул (Великобритания) за 16 месяцев похудела на 95 килограммов. Кроме этого, похудевшая на 90 килограммов девушка назвала главное условие сброса веса.

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