Показали "самое лучшее фото с выпускного"

На фотосессию выпускников ворвались актеры, которые работали неподалеку

Актеры в костюмах зомби пришли на выпускной Фото: facebook.com/StephanieSmithPhotographyGa

Итан и Лея из американского штата Джорджия устроили фотосессию под цветущим деревом во время выпускного. Но они никак не ожидали, что в кадр ворвется более 10 зомби.

"Фотосессия была максимально типичной: пара выпускников в красивых нарядах держались за руки, улыбались и позировали фотографу на фоне весенней зелени. Как вдруг в кадре буквально из ниоткуда появились зомби, – рассказала изданию People фотограф Стефани Смит.

В результате вместо улыбок Стефани запечатлела, как Итан и Лея нервно оглядываются по сторонам и не понимают, что происходит и как себя вести. Хотя они знали, что в их городе снимали сериал о зомби-апокалипсисе "Ходячие мертвецы".

"Мы понятия не имели, откуда они взялись. Все смеялись и в то же время были немного напуганы, но продолжили съемку", – признается Смит.

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Оказалось, что на съемку ворвались актеры, которые работали неподалеку. У массовки начался обеденный перерыв, и, увидев фотосессию Итана и Леи, зомби решили не выходить из образа и напугать беззаботную парочку.

Пользователи сети в комментариях пишут, что это "самые лучшие фото с выпускного".

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