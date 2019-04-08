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Показали "самое лучшее фото с выпускного"

На фотосессию выпускников ворвались актеры, которые работали неподалеку

Владимир Грисюк
Сегодня, 11:39
Актеры в костюмах зомби пришли на выпускной Фото: facebook.com/StephanieSmithPhotographyGa
Актеры в костюмах зомби пришли на выпускной
Фото: facebook.com/StephanieSmithPhotographyGa

Итан и Лея из американского штата Джорджия устроили фотосессию под цветущим деревом во время выпускного. Но они никак не ожидали, что в кадр ворвется более 10 зомби.

"Фотосессия была максимально типичной: пара выпускников в красивых нарядах держались за руки, улыбались и позировали фотографу на фоне весенней зелени. Как вдруг в кадре буквально из ниоткуда появились зомби, – рассказала изданию People фотограф Стефани Смит.

В результате вместо улыбок Стефани запечатлела, как Итан и Лея нервно оглядываются по сторонам и не понимают, что происходит и как себя вести. Хотя они знали, что в их городе снимали сериал о зомби-апокалипсисе "Ходячие мертвецы".

"Мы понятия не имели, откуда они взялись. Все смеялись и в то же время были немного напуганы, но продолжили съемку", – признается Смит.

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Оказалось, что на съемку ворвались актеры, которые работали неподалеку. У массовки начался обеденный перерыв, и, увидев фотосессию Итана и Леи, зомби решили не выходить из образа и напугать беззаботную парочку.

Пользователи сети в комментариях пишут, что это "самые лучшие фото с выпускного".

Напомним, голубь неожиданно вмешался в радостное празднование выпускного. Кроме этого, мы писали, как празднуют выпускной в Академии внутренних дел.

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Источник: Сегодня
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