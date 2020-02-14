Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Показали самое необычное поздравление с Днем святого Валентина

Мастер создал своеобразную валентинку на стене здания

Владимир Грисюк
Сегодня, 12:09
Бэнкси создал "валентинку" ко Дню влюбленных Фото: instagram.com/banksy
Бэнкси создал "валентинку" ко Дню влюбленных
Фото: instagram.com/banksy

В Бристоле накануне 14 февраля, Дня святого Валентина, на торце здания в районе Бартон-Хилл появилась новая работа уличного художника Бэнкси. На ней девочка стреляет из рогатки, а на стене "расплывается" красное пятно. Некоторые юзеры утверждают, что это букет, другие пишут, что изображенное больше напоминает кровь.

В своем Instagram Бэнкси опубликовал соответствующее фото в ночь на пятницу.

Публикация от Banksy (@banksy)

Жители Бартон-Хилла увидели эту работу ранним утром 13 февраля. Одной из первых об этом сообщила Ассоциация сомалийской общины Бристоля и поблагодарила автора работы.

Смотрите видео: арт-выходка Бэнкси стала хитом Сети

Читайте также:
Бэнкси нарисовал крысу в аэропорту Лондона: что это значит

Весь день к работе стекались толпы зевак, и хозяева квартир, расположенных в доме, уже забеспокоились, как защитить это произведение искусства, пишет Guardian.

Бэнкси – анонимный художник, не раз привлекающий внимание общественности своими граффити, которые появляются на улицах разных городов мира. Чаще всего его работы связаны с социальной проблематикой. Настоящее имя и подробности биографии Бэнкси точно неизвестны. Одни говорят, что под маской Бэнкси скрывается Робин Каннингем из Бристоля. Другие утверждают, что это британский музыкант Роберт Дель Ная. По третьей версии – это Джейми Хьюлетт, британский художник комиксов и основатель группы Gorillaz.

Ранее "Сегодня" сообщали, что граффити Бэнкси с мальчиком, глотающим снег, продали за 130 тысяч долларов. Также мы писали про еще два рисунка Бэнкси, которые появились в центре Лондона в 2017 году.

Все подробности в спецтеме Valentine's Day

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Депутаты-шимпанзе: забавная картина Бэнкси продана за 12 млн долларов Загадка Бэнкси: таинственный художник мог засветится на телевидении (видео) Бэнкси нарисовал крысу в аэропорту Лондона: что это значит
фото видео Великобритания художник День святого Валентина Бэнкси
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Салат по-королевски: божественно вкусно
Салат по-королевски: божественно вкусно
Невероятно вкусный торт
Невероятно вкусный торт "Белочка"
Салат «Изумительный» со свеклой и черносливом (рецепт)
Салат «Изумительный» со свеклой и черносливом (рецепт)
Врачи назвали вредные свойства вареного картофеля
Врачи назвали вредные свойства вареного картофеля
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 12:03Events

Поздравления с Днем святого Валентина: яркие открытки, проза и стихи

Сегодня, 09:32Шоу-бизнес

Ко Дню святого Валентина: ТОП-15 крепких пар украинского шоу-бизнеса

Вчера, 21:03Шоу-бизнес

Анна Курникова и Энрике Иглесиас подтвердили рождение третьего ребенка: милейшие фото

Вчера, 16:51Fun

Поздравления с Днем святого Валентина: короткие стихи и лучшие валентинки

Вчера, 13:58Fun

13 февраля: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Вчера, 11:57Шоу-бизнес

В семье Сергея и Снежаны Бабкиных случилось несчастье

Вчера, 11:29Fun

14 февраля: какой праздник и самые важные приметы дня

Вчера, 10:39Шоу-бизнес

"Матери больно на это смотреть": дочь Любови Успенской удивила новым поступком

Вчера, 10:20Техно

Срочно избавьтесь: найдены 17 опасных приложений для Android

12 февраляПсихология

Гороскоп на 13 февраля для всех знаков зодиака: кого ждет тяжелый день

12 февраляTravel

Не скручивать и не складывать: как упаковать много вещей в ручную кладь

12 февраляTravel

Wizz Air распродает дешевые авиабилеты по всем направлениям

12 февраляШоу-бизнес

Евровидение-2020: все участники конкурса, которые известны на данный момент

12 февраляFun

12 февраля: какой праздник, приметы, что нельзя делать

11 февраляШоу-бизнес

Скупость и безразличие: Рамина Эсхакзай рассказала всю правду об отношениях с Виталием Козловским

11 февраляСтиль

Лучшие платья Оскара за всю историю: ТОП-10 нарядов с красной дорожки

Новости партнеров

5 вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет
5 вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет
Звезда
Звезда "Великолепного века" поразила сменой имиджа. Фото
Эта обувь выходит из моды: ТОП-4 устаревших моделей
Эта обувь выходит из моды: ТОП-4 устаревших моделей
"Что же ты с лицом наделала?": фото Лорак раскритиковали в сети
Звезде «Все женщины – ведьмы» диагностировали 4-ю стадию рака
Звезде «Все женщины – ведьмы» диагностировали 4-ю стадию рака
Вся правда о чайном, кефирном и тибетском грибах
Вся правда о чайном, кефирном и тибетском грибах
"Какой ужас!": Настю Каменских распекли в сети за фотошоп
Як змінилися актори серіалу «Бідна Настя»
Як змінилися актори серіалу «Бідна Настя»