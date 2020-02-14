Показали самое необычное поздравление с Днем святого Валентина

Мастер создал своеобразную валентинку на стене здания

Бэнкси создал "валентинку" ко Дню влюбленных Фото: instagram.com/banksy

В Бристоле накануне 14 февраля, Дня святого Валентина, на торце здания в районе Бартон-Хилл появилась новая работа уличного художника Бэнкси. На ней девочка стреляет из рогатки, а на стене "расплывается" красное пятно. Некоторые юзеры утверждают, что это букет, другие пишут, что изображенное больше напоминает кровь.

В своем Instagram Бэнкси опубликовал соответствующее фото в ночь на пятницу.

Жители Бартон-Хилла увидели эту работу ранним утром 13 февраля. Одной из первых об этом сообщила Ассоциация сомалийской общины Бристоля и поблагодарила автора работы.

Смотрите видео: арт-выходка Бэнкси стала хитом Сети

Весь день к работе стекались толпы зевак, и хозяева квартир, расположенных в доме, уже забеспокоились, как защитить это произведение искусства, пишет Guardian.

Бэнкси – анонимный художник, не раз привлекающий внимание общественности своими граффити, которые появляются на улицах разных городов мира. Чаще всего его работы связаны с социальной проблематикой. Настоящее имя и подробности биографии Бэнкси точно неизвестны. Одни говорят, что под маской Бэнкси скрывается Робин Каннингем из Бристоля. Другие утверждают, что это британский музыкант Роберт Дель Ная. По третьей версии – это Джейми Хьюлетт, британский художник комиксов и основатель группы Gorillaz.

Ранее "Сегодня" сообщали, что граффити Бэнкси с мальчиком, глотающим снег, продали за 130 тысяч долларов. Также мы писали про еще два рисунка Бэнкси, которые появились в центре Лондона в 2017 году.

Все подробности в спецтеме Valentine's Day

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