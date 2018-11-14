Показали самые интересные наряды для котов и псов

Украинский пес в костюме даже попал на страницу таблоида

Животному можно купить очень красивую и теплую одежду. Фото: pixabay

Столбик термометра опускаются все ниже. Говорят, в такую погоду даже собаку на улицу не выгонишь, тем более без одежды.

Что сейчас модно в мире животных и любят ли они одеваться, узнавала корреспондентка телеканала "Україна" Наталья Тимуршина.

Благодаря свадьбе своих хозяев украинский пес попал на страницы американской газеты.

"Канун свадьбы идет, и мы с Катериной, это моя жена, подумали: ну Мики у нас однозначно будет на свадьбе. Но как это сделать красиво? Нужен костюмчик! Я хочу, что-нибудь в паетках, как у Филиппа Киркорова! Классное, золотистое", – рассказывает Иван Якимовский, владелец Мики.

Праздничный наряд для любимца заказывали в дизайнера. Тот даже мерки снимал. Фотографию возлюбленных вместе с собакой в костюме увидели западные журналисты. Иван гордится этой фотографией, ведь обожает наряжать собачку. А вот той-терьер зимней одежки не любит.

"В куртке зимней он очень не любить ходить. Есть с черепами, рыжая, черная, но он больше джинсовочку полюбил", – продолжает Иван Якимовский.

Многие вещи Иван заказывает через интернет.

"Там очень доступные цены, в порядке от 300 до 800 грн", – говорит мужчина.

А вот пушистику Екатерины наоборот нравится теплая одежда.

"Это Чика – ей 7 лет. Она любит утепляться! Потому что холодно зимой", – рассказывает Карина Ходос, владелица собаки Чики.

В гардеробе домашнего любимца есть и утепленный комбинезон, и меховые жилеты.

"Прикупили сегодня такой костюмчик, немножко не угадали с размером. Думаю, желающие надуться на этот костюмчик, я его продам в любом случае", – говорит Карина Ходос.

За комбинезоны для животных в интернете просят 300-400 гривен. Праздничный наряд может стоить и целых 800.

А вот кофточка худи – это сейчас самая модная кошачья вещь. Продается она пока только на американских сайтах – по полторы тысячи гривен.

Напомним, во время Недели моды в Париже СМИ сфотографировали собаку, которая может поразить своим стильным внешним видом.

Ранее мы писали, что патриотическое наряды для четвероногих создает в Днепре дизайнер одежды Вероника Маслий. Для собак она производит не только привычные комбинезоны, но и платья, и даже вышиванки.