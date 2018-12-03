Показали трогательное видео с псом, который ест только стоя

Трапезу щенка на "троне" сняли на видео

Пес. Фото: pixabay

Сеть растрогало видео с больным лабрадором по кличке Бак. 17-месячный пес болеет мегагеофагом. Этот недуг не позволяет псу есть в удобном для него положении – он может делать это только стоя, сообщает Metro.

Обеспокоены историей песика студенты и благотворительная организация объединились, чтобы помочь Баку. Они придумали для него специальный стульчик, который будет поддерживать тело собаки во время обеда. Его персональное кресло похоже на детское и к нему прикреплен стол с миской.

Трапезу щенка на "троне" сняли на видео.

Напомним, забавный пес "по-человечьи" съел арбуз. На видео хозяйка подносит к морде своего питомца ломтик арбуза. Животное на долю секунды задумывается, а затем начинает потихоньку откусывать мякоть с середины куска. После этого собака продолжает жевать ягоду по бокам, оставляя невредимой лишь зеленую корку.

Напомним, собака влезла в эфир прогноза погоды: смешное видео.

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