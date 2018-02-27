Показали уникальные кадры жизни "морских цыган"

Кочевое племя Баха, которое проживает у индонезийских островов, называют "морскими цыганами". Они рождаются на воде, живут там все время. Говорят, когда сходят на берегу, чувствуют "земляную болезнь". Уникальные снимки и рассказы швейцарского фотографа Клаудио Зибера появились на сайте The Sun.

Бахау охватывает несколько австронезийских этнических групп Юго-Восточной Азии. Свое происхождение ведет от народов Филиппин.

"Для некоторых из нас приехать к морю – это идеальный отпуск. Но для бахау, живущих на воде, это просто повседневная жизнь", – рассказывает Зибер.

Бахау живут на плавучих домах-лодках, которые называются епа-епа. Они берут с собой только необходимые вещи, такие как рыбалка и кулинарные пренадлежности и один комплект одежды для каждого члена семьи.





























Жизнь морских цыган показали на снимках. Фото: Claudio Sieber

Жизнь морских цыган показали на снимках. Фото: Claudio Sieber

Жизнь морских цыган показали на снимках. Фото: Claudio Sieber

Жизнь морских цыган показали на снимках. Фото: Claudio Sieber

Жизнь морских цыган показали на снимках. Фото: Claudio Sieber

Жизнь морских цыган показали на снимках. Фото: Claudio Sieber

Жизнь морских цыган показали на снимках. Фото: Claudio Sieber

Жизнь морских цыган показали на снимках. Фото: Claudio Sieber

Жизнь морских цыган показали на снимках. Фото: Claudio Sieber

Жизнь морских цыган показали на снимках. Фото: Claudio Sieber

Жизнь морских цыган показали на снимках. Фото: Claudio Sieber

Жизнь морских цыган показали на снимках. Фото: Claudio Sieber

Жизнь морских цыган показали на снимках. Фото: Claudio Sieber

Жизнь морских цыган показали на снимках. Фото: Claudio Sieber

Многие из них убежали из Малайзии во время конфликта между правительством и мусульманскими повстанцами. Из-за их статуса беженцев бахау не могут поселиться на берегу, потому что у них по-прежнему нет гражданства. Их дети не могут обучаться в школах на материке. Вместо этого они учатся нырять, охотиться и выпрашивать деньги у туристов, которые их посещают.

Зибер говорит, что племя практически не испытало влияния глобализации. На вопрос, хотели бы они что-то изменить в своей жизни, бахау отвечают, что скорее нет.

Напомним, уборка после цыганского табора: в Киеве из лесополосы вывезли 15 грузовиков мусора.

Ранее сайт "Сегодня" писал, что в начале июня 2017 года правоохранители выселили из Киева очередной табор ромов. Он находился за Лесным кладбищем прямо на кладбище домашних животных.

Кроме этого, сообщалось, что бежавшие из села Одесской области ромы требуют компенсации за попытку самосуда.