Показали уникальный снимок черной пантеры-мутанта

Редкие кадры ученые раздобыли после нескольких месяцев ожидания

Черная пантера Фото: Will Burrad-Lucas / Caters News

Биологи в Африке впервые за 110 лет получили уникальный снимок черной пантеры – леопарда с темным цветом шкуры из-за генетической мутации. Фотографию сделал британец Уилл Беррар-Лукас в районе заповедника Лойсаба в Кении, сообщает CNN.

Редкие кадры удалось раздобыть после нескольких месяцев работы и ожидания. Команда ученого из Сан-Диего Ника Пилфольда разместила специальные камеры возле заповедника Лойсаба в Кении, чтобы следить за популяцией леопардов. Тогда до исследователей дошли слухи о появлении черного леопарда, поэтому они усилили наблюдения и уже через несколько месяцев получили фотографии "черной пантеры".

Черная пантера Фото: San Diego Zoo

По словам Пилфольда, окрас шерсти леопарда становится абсолютно черным из-за меланизма – мутации, что приводит к избыточному продуцированию пигмента. Днем шерсть леопарда выглядит полностью черной, хотя на изображениях, сделанных ночью и в инфракрасном свете, можно разглядеть пятнистый узор животного.

Ранее также сообщалось, что работа международного аэропорта Катманду имени Трибхувана была приостановлена из-за леопарда, вышедшего на взлетно-посадочную полосу. Кроме этого, сайт Сегодня" писал, что в Индии удирающий от леопарда полицейский спрыгнул с крыши.

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