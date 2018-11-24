Показали забавную реакцию панды на первый снег

Видео с животным стало по-настоящему вирусным

Панда. Фото: pixabay

Работники Смитсоновского национального зоопарка в американском городе Вашингтон сняли, как трехлетняя панда по кличке Бэй Бэй реагирует на снег. На милое видео обратило внимание издание CBS.

На ролике можно увидеть, как животное наслаждается, кувыркаясь и резвясь в снегу.

Менее чем за сутки видео с радующейся первому снегу пандой стало по-настоящему вирусным – в социальных сетях его распространили несколько тысяч пользователей.

Панда Бей-Бей родилась летом 2015 года. Вместе с ней на свет появился ее брат-близнец, однако второе животное вскоре погибло.

Напомним, ранее в Китае устроили дебют маленьких панд. Пять месяцев новорожденных бамбуковых медведей скрывали от глаз посетителей, пока забавные малыши набирали вес. Сейчас один из малышей весит уже 18 килограммов, второй – 13. Несмотря на то что они значительно повзрослели, до сих пор находятся в вольере под наблюдением своих матерей – взрослых панд.

Кроме того, в Китае построят гигантский заповедник для панд. Парк будет более чем в два раза больше, чем Йеллоустонский национальный парк в Соединенных Штатах. На это строительство Народны Банк Китая уже пообещал выделить 10 млрд юаней – около 1,5 млрд долларов США по нынешнему курсу.