Показана оптическая иллюзия с лысым мужчиной и ножками девочки

Снимок вызвал споры у пользователей сети

Оптическая иллюзия взорвала сеть. Фото: reddit

На ресурсе Reddit появилось интересная фотография с оптической иллюзией. Пользователь под ником U/highonred разместил снимок с подписью "Веселый Уэйд Косплэй". На изображении можно разглядеть взрослого лысого мужчину с игрушечным пистолетом. Он держит в руке муляж дивана и сидячей девочки. Зрителю в какой-то момент может показаться, что перед ним мужчина с маленькими девичьими ножками. Но если приглядеться, можно легко разоблачить подвох.

Оптическая иллюзия взорвала сеть Фото: reddit

Пользователи сети не остались равнодушными и начали активно комментировать увиденное. "Даже не знаю, что сказать. Я, наверное, еще не дорос до такого юмора", "Прикольно, он похож на какой-то мультяшный персонаж", "Зайца там не хватает, мне так кажется", "А мне кажется, что не хватает мозгов людям, которые тратят свое время на создание подобной нелепости", "Ну чего вы, смешно же", – пишут юзеры под фото.

Напомним, видеоблогер из Австралии опубликовал на своем канале YouTube короткий ролик, в котором показал простой фокус с "отрыванием" пальца.

Кроме этого, супруги-фокусники установили новый рекорд по скоростному переодеванию за минуту. В ходе исполнения фокуса девушка сменила свой сценический костюм 24 раза, что на два раза больше предыдущего лучшего результата в этом виде.