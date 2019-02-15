Покойный отец помог дочери стать миллионершей
Женщина пока не решила, как потратит полученные деньги
В Австралии женщина выиграла в лотерею 287 тысяч долларов (больше 7,7 миллионов гривен). Победительница приписывает успех счастливым числам своего отца.
"Он умер около двух лет назад, но мы продолжали использовать их в память о нем, — объясняет женщина сайту UPI. — Он использовал их много лет, поэтому я очень рада, что мы наконец выиграли".
По словам австралийки, она пока не решила, что сделает со своей долей. "Я уверена, что мы устроим что-то вроде семейной вечеринки и отметим выигрыш. Может, потратим деньги на отпуск – сейчас не в состоянии решать", – призналась она.
Напомним, что неделю назад в Lotto Max разыграли так называемый "рождественский" розыгрыш в размере 44,2 млн долларов США. Его обладателем стал житель канадской провинции Онтарио.
Кроме того, сообщалось,что в ноябре в Канаде выиграли джекпот другой национальной лотереи – "6 из 49" – в размере 9,6 млн канадских долларов ($7,3 млн).
Также мы писали, что в октябре двое граждан Канады сорвали джекпот национальной лотереи 6 из 49 в размере 7 млн канадских долларов (5,4 миллиона долларов США).
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