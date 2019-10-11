Покров Пресвятой Богородицы 2019: приметы и суеверия в этот день

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14 октября отмечаем Покров Пресвятой Богородицы Фото: Depositphotos

14 октября в Украине православные христиане отмечают Покров Пресвятой Богородицы 2019. "Сегодня" рассказывают о приметах и обычаях этого праздника.

Покров Пресвятой Богородицы 2019: история праздника и традиции

По преданию, в этот день войско древних русов во главе с Аскольдом взяло в осаду центр православия – Константинополь. Жители византийской столицы обратились с молитвой и просьбой о спасении к Богородице. И она, по рассказам, появилась перед людьми и укрыла их своим покровом (омофором). После этого враги уже не могли увидеть этих людей.

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Православные христиане в праздник Покрова молятся перед образом Богородицы, просят милости, здоровья и помощи, веря, что в течение года Богородица будет оберегать их, накрыв своим покровом.

Покров Пресвятой Богородицы 2019: народные приметы

Если хозяйка напечет много блинов, то в зимнюю стужу в доме будет тепло.

Незамужние девушки считали, что если на Покров хорошо повеселиться, то можно найти хорошего жениха. С этой приметой связана и традиция обращаться к Богородице в праздничный день с мольбами о замужестве.

Зима будет ранней и холодной, если на Покров улетают журавли.

Какая Покрова – такая и зима.

Откуда на Покров ветер дует, с той стороны и жди первые морозы.

Покровский обряд на замужество

Чтобы быстрее выйти замуж, девушки выполняли такой обряд: наливали воду в бокал или стакан и читали над ним свадебный заговор. "Благослови меня Боже на венчальный венец. Пусть придет моему девичеству конец. Не нужны мне больше девичьи косы, пусть незамужние девки их носят, а прошу взамен я бабий платок да золотой венчальный перстенек. Благослови меня, Бог, на святой Покров. Аминь".

После прочтения заговоренной водой нужно умыться и, если есть рубашка парня, которого девушка любит, надо ею вытереться.

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