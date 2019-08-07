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Покупка "дешевой" картины сделала мужчину миллионером

Бельгиец случайно купил подлинник Рембрандта всего за 500 евро

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:47
Мужчина купил картину Рембрандта за 500 евро Фото: brusselstimes.com
Мужчина купил картину Рембрандта за 500 евро
Фото: brusselstimes.com

Житель бельгийского Льежа около десяти лет назад совершенно случайно купил картину Рембрандта "Портрет Иисуса" в 60 тысяч раз дешевле реальной цены. Об этом сообщает газета The Brussels Times.

По словам бельгийца, в 2009 году он отдыхал в пабе, где встретил погрязшего в долгах ценителя искусства. Мужчина решил помочь ему и купил у "дешевую" картину всего за 500 евро. Как оказалось, эта работа является подлинником. Стоимость шедевра – 30 миллионов евро.

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Мужчина решил продать полотно, а полученные за него деньги инвестировать в свой любимый футбольный клуб.

Рембрандт Харменс ван Рейн (1606–1669) – крупнейший представитель золотого века голландской живописи. По данным современных исследователей, его кисти принадлежат 346 картин.

Напомним, в январе этого года в Третьяковской галерее произошло дерзкое ограбление – мужчина вынес картину Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым". Также ранее была раскрыта тайна Леонардо да Винчи: он так и не закончил портрет "Моны Лизы".

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