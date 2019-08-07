Покупка "дешевой" картины сделала мужчину миллионером

Бельгиец случайно купил подлинник Рембрандта всего за 500 евро

Мужчина купил картину Рембрандта за 500 евро Фото: brusselstimes.com

Житель бельгийского Льежа около десяти лет назад совершенно случайно купил картину Рембрандта "Портрет Иисуса" в 60 тысяч раз дешевле реальной цены. Об этом сообщает газета The Brussels Times.

По словам бельгийца, в 2009 году он отдыхал в пабе, где встретил погрязшего в долгах ценителя искусства. Мужчина решил помочь ему и купил у "дешевую" картину всего за 500 евро. Как оказалось, эта работа является подлинником. Стоимость шедевра – 30 миллионов евро.

Смотрите видео: как пропала самая дорогая картина в мире



Мужчина решил продать полотно, а полученные за него деньги инвестировать в свой любимый футбольный клуб.

Рембрандт Харменс ван Рейн (1606–1669) – крупнейший представитель золотого века голландской живописи. По данным современных исследователей, его кисти принадлежат 346 картин.

Напомним, в январе этого года в Третьяковской галерее произошло дерзкое ограбление – мужчина вынес картину Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым". Также ранее была раскрыта тайна Леонардо да Винчи: он так и не закончил портрет "Моны Лизы".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram