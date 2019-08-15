Покупка в продуктовом магазине обеспечила женщину на всю жизнь

Стефани Коуч из США получит денежное вознаграждение в размере 250 тысяч долларов

Американка выиграла в лотерею 250 тысяч долларов Фото: Depositphotos

Американка по имени Стефани Коуч из города Гринсборо, что в штате Северная Каролина (САШ), забежала в местный продуктовый магазин, чтобы купить макароны с сыром, и заодно взяла лотерейный билет 20X The Cash, который неожиданно оказался выигрышным. Об этом сообщает информационный портал UPI.

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Женщина проверила результаты розыгрыша только через два дня. "Помню, я сняла очки, протерла глаза и проверила свой билет снова, – рассказывает Коуч. – Я пыталась убедиться, что мне все это не мерещится". Оказалось, счастливый лотерейный билет принес американке 250 тысяч долларов.

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Стефани Коуч планирует потратить денежный приз на ремонт ванных комнат в доме.

Ранее "Сегодня" писали, как любители азартных игр из города Олбани в Австралии выиграли в лотерею благодаря ссоре. Кроме этого, мы рассказывали о Джеффи Хайнинге из американского города Гаррисон, который достал из мусорного ведра выброшенный накануне лотерейный билет и сорвал джекпот.

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