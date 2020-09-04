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Полет Блейна, тайны Копперфильда и согнутые ложки Геллера: самые удивительные трюки иллюзионистов

Сегодня, 16:01

Благодаря потрясающим выступлениям фокусники прославились на весь мир

47-летний американский иллюзионист Дэвид Блейн исполнил свой первый трюк за 10 лет. Он поднялся на высоту более 7,3 тысячи метров над пустыней Аризоны на воздушных шарах, а потом прыгнул с парашютом. По этому случаю вспоминаем самых известных иллюзионистов современности и их потрясающие выступления.

Любопытно, что свой невероятный полет на воздушных шарах Дэвид Блейн посвятил дочери Десси. Готовить трюк он начал еще до ее рождения – десять лет назад. "Все, что я хочу – схватить воздушные шары и полететь в небо. Хочу лететь до тех пор, пока не стану маленькой точкой, которую вы сможете увидеть", – рассказывает иллюзионист.

Чтобы подняться в небо, Блейн тренировался с разными специалистами. 500 раз прыгал с парашютом и даже научился дышать с помощью кислородного баллона. Он решил стартовать над пустыней в Аризоне. Поднялся благодаря воздушным шарам, наполненным гелием. Летал фокусник на высоте привычной для авиалайнеров – 7,5 километров! Затем он отпустил шарики и приземлился с парашютом.

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Кстати, этот трюк не самый сложный в уникальной карьере Блейна. До рождения дочери он брался за смертельно опасные номера. Как-то посреди Нью-Йорка иллюзионист заморозил себя во льду. С глыбы его доставали три дня и сразу повезли в больницу.

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Также уже более трех десятилетий поражает масштабами собственных шоу и американец Дэвид Копперфильд – автор сотни фокусов. Он падал с Ниагарского водопада, проходил сквозь Китайскую стену, был причастен к "исчезновению" символа Америки – статуи Свободы.

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Впечатляют и фокусы 73-летнего израильтянина Ури Геллера. Иллюзионист умеет гнуть металлические ложки одним прикосновением, останавливать часы и угадывать рисунки в запечатанном конверте. Во время первых выступлений Геллер заявил публике, что он якобы является посланником из космоса. Его очень полюбила американская публика – иллюзионист был завсегдатаем многочисленных талант-шоу. Но сейчас Ури выступает редко. Одной из главных причин завершения карьеры фокусника журналисты называют разоблачение. Его трюки в телевизионных эфирах неоднократно повторяли конкуренты.

Детальнее смотрите в сюжете:

Напомним, ранее крупнейшая газета Финляндии Helsingin Sanomat выпустила номер от 8 мая 2020 года с необычной оптической иллюзией на обложке.

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Источники: Сегодня , instagram.com/davidblaine
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