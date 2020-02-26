Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Полицейские ищут подозреваемых с помощью фото на блинах

Все подобные изображения создают в Photoshop

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:46

Полиция британского графства Суррей нанесла фотографии разыскиваемых людей на блины в надежде, что таким образом больше людей обратят внимание на их сообщения в социальных сетях. Обычная публикация о розыске набрала четыре репоста и два лайка, а с блинчиком – восемь репостов и 28 лайков, уточняют полицейские.

"Мы попросили мастера „Креп Сюзетт" (французский десерт из блинов – Ред.) Филиппа де Пана помочь нам найти некоторых из самых разыскиваемых людей с помощью блинного искусства", – пишут полицейские.

Читайте также:
Как приготовить самые вкусные блины на Масленицу: полезные советы

Например, на блине изобразили Майкла Купера, с которым полиция хочет поговорить о серии ограблений. После каждого твита правоохранители на всякий случай уточняют, что все изображения созданы в Photoshop.

"На это теперь тратят мои налоги? Если так, я одобряю. Больше блинных преступников, пожалуйста!" – пошутил один из подписчиков страницы полиции графства Суррей в Facebook.

Смотрите видео: звезды и фотошоп – Мерьем Узерли

Напомним, ранее "Сегодня" показывали 14 забавных случаев, когда Photoshop решает все. Кроме этого, швецкий блогер Джоанна Олссон оконфузилась перед подписчиками, попавшись на Photoshop.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Рецепт необычных блинов на Масленицу с красной икрой Три рецепта тонких блинов на молоке Радостные поздравления с Масленицей: картинки и пожелания Почему на Масленицу готовят блины: история
видео Великобритания блины полиция прикол
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Рецепт бесподобного закусочного Наполеона
Рецепт бесподобного закусочного Наполеона
Як зараз виглядає Надія Кадишева: що сталося з зіркою 90-х
Як зараз виглядає Надія Кадишева: що сталося з зіркою 90-х
Пирог с замороженной смородиной из песочного теста: рецепт
Пирог с замороженной смородиной из песочного теста: рецепт
Пышные пирожки на кефире в духовке: рецепт с фото
Пышные пирожки на кефире в духовке: рецепт с фото

Популярные статьи

Вчера, 15:12Fun

Играют, едят и спят вместе: овчарка "усыновила" хорька, фото и видео

Вчера, 12:38Wellness

Коронавирус: как отличить опасное заболевание от ОРВИ и простуды

Вчера, 12:10Шоу-бизнес

"Покажу вам немного секретиков": Алла Мазур позировала полуобнаженной

Вчера, 08:55Food

Что приготовить маме на 8 Марта: ТОП-5 рецептов

Вчера, 01:37Fun

Иверская икона Божией Матери: история, значение

24 февраляFun

Масленица-2020: поздравления и открытки

24 февраляАфиша

Что посмотреть на 8 Марта: ТОП лучших фильмов к празднику

24 февраляFood

Три рецепта тонких блинов на молоке

24 февраляWellness

Коронавирус атакует нас не первый раз: что надо знать о смертельных штаммах

24 февраляFun

Украинец выходит на одиночные протесты с прикольными плакатами: фото

24 февраляШоу-бизнес

Евровидение-2020: все участники конкурса, которые известны на данный момент

24 февраляFun

Ученые открыли древний саркофаг и увидели тайное изображение бога: фото и видео

24 февраляFun

Масленица 2020: история праздника, традиции, запреты, поздравления и рецепты

24 февраляFood

Масленица-2020: лучшие идеи несладких начинок для блинов

24 февраляШоу-бизнес

Екатерина Репяхова обиделась на СМИ и опубликовала обнаженное фото

24 февраляEvents

С Масленицей: яркие картинки, открытки и поздравления

Новости партнеров

Круче котлет, нежнее отбивных: куриный рулет в бутылке
Круче котлет, нежнее отбивных: куриный рулет в бутылке
Шведская закуска к хлебу за 15 минут (рецепт)
Шведская закуска к хлебу за 15 минут (рецепт)
Эта обувь выходит из моды: ТОП-4 устаревших моделей
Эта обувь выходит из моды: ТОП-4 устаревших моделей
Опубліковано знімки уражених коронавірусом легенів
Опубліковано знімки уражених коронавірусом легенів
Колишнiй дружинi Потапа набридло бути в тіні
Колишнiй дружинi Потапа набридло бути в тіні
Деревянные стеновые панели: виды и сфера применения. Фото
Деревянные стеновые панели: виды и сфера применения. Фото
3 способа сварить треснувшие яйца, чтобы не вытекал белок
3 способа сварить треснувшие яйца, чтобы не вытекал белок
Рецепт
Рецепт "бабушкиных котлет" от Гарика Корогодского