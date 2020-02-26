Полицейские ищут подозреваемых с помощью фото на блинах

Все подобные изображения создают в Photoshop

Полиция британского графства Суррей нанесла фотографии разыскиваемых людей на блины в надежде, что таким образом больше людей обратят внимание на их сообщения в социальных сетях. Обычная публикация о розыске набрала четыре репоста и два лайка, а с блинчиком – восемь репостов и 28 лайков, уточняют полицейские.

"Мы попросили мастера „Креп Сюзетт" (французский десерт из блинов – Ред.) Филиппа де Пана помочь нам найти некоторых из самых разыскиваемых людей с помощью блинного искусства", – пишут полицейские.

Например, на блине изобразили Майкла Купера, с которым полиция хочет поговорить о серии ограблений. После каждого твита правоохранители на всякий случай уточняют, что все изображения созданы в Photoshop.

"На это теперь тратят мои налоги? Если так, я одобряю. Больше блинных преступников, пожалуйста!" – пошутил один из подписчиков страницы полиции графства Суррей в Facebook.

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Напомним, ранее "Сегодня" показывали 14 забавных случаев, когда Photoshop решает все. Кроме этого, швецкий блогер Джоанна Олссон оконфузилась перед подписчиками, попавшись на Photoshop.

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