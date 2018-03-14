Полицейских уволили за фото с полуголыми туристками

Мужчины во время фотосесии были в бронежилетах и с оружием

В мексиканском Канкуне трое полицейских отстранили от должностных обязанностей за снимки, сделанные на пляже в компании полуголых туристок, пишет Daily Mail.

Фото: Noticaribe

Издание сообщает, что полицейские были направлены на пляжи из-за всплеска насилия в штате Кинтана-Роо. Трое из них были замечены в компании полуобнаженных женщин, загорающих на пляже топлес. Они делали совместные снимки.

Полицейские во время фотосесии были в бронежилетах и с оружием. Фото были опубликованы в соцсетях.

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Пользователи сети отреагировали на снимки полицейских неоднозначно.

"Когда проститутки интересуют тебя больше, чем охрана порядка", – отметил один из пользователей в комментарии к посту.

Напомним, проводницу уволили за голые фото, в том числе на рельсах.

Кроме этого, мы писали, что стюардесса из-за фото в сети лишилась работы.

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