Полицейских уволили за фото с полуголыми туристками
Мужчины во время фотосесии были в бронежилетах и с оружием
В мексиканском Канкуне трое полицейских отстранили от должностных обязанностей за снимки, сделанные на пляже в компании полуголых туристок, пишет Daily Mail.
Фото: Noticaribe
Издание сообщает, что полицейские были направлены на пляжи из-за всплеска насилия в штате Кинтана-Роо. Трое из них были замечены в компании полуобнаженных женщин, загорающих на пляже топлес. Они делали совместные снимки.
Полицейские во время фотосесии были в бронежилетах и с оружием. Фото были опубликованы в соцсетях.
Пользователи сети отреагировали на снимки полицейских неоднозначно.
"Когда проститутки интересуют тебя больше, чем охрана порядка", – отметил один из пользователей в комментарии к посту.
Напомним, проводницу уволили за голые фото, в том числе на рельсах.
Кроме этого, мы писали, что стюардесса из-за фото в сети лишилась работы.
Смотрите видео: в России две посетительницы ночного клуба обнажились ради айфона
Вы сейчас просматриваете новость "Полицейских уволили за фото с полуголыми туристками". Другие Fun-статьи смотрите в блоке "Последние новости"