Полицейский рискнул жизнью ради спасения обледеневшей собаки: видео

Пес живой и здоровый, говорит сержант

Полицейский спас собаку Фото: Pixabay

25 февраля в американском округе Монро, Нью-Йорк, неизвестный позвонил в полицию и сообщил о погибающей собаке.

На кадрах, снятых нагрудной камерой, сержант Трэвис Грей в одиночку добирается до зверя по тонкому льду, проверяя прочность поверхности металлической тростью. На последних секундах мужчина аккуратно опускается на колени и левой рукой вытягивает животное из ледяной воды. "Пес очень замерз и испугался, но вскоре пришел в себя", - сообщили сотрудники под видео, опубликованном в официальном Twitter-аккаунте Town of Ogden Police.



TWITTER— Town of Ogden Police (@OgdenPoliceNY) February 25, 2019

Спустя несколько часов журналистка Венди Райт написала под постом, что пес "живой и здоровый", сопроводив комментарий роликом.

Напомним, полицейский остановил движение из-за хромого пса и стал знаменитым. Благородный поступок инспектора снял видеорегистратор жителя города Андрея Баламбаева, который позже опубликовал запись в Twitter.

Кроме этого, мы писали, как крошечный беспородный пес пожертвовал жизнью ради хозяйки. В американском штате Северная Каролина собака увела медведя от хозяйки и погибла. Дикое животное забралось в дом жительницы города Блэк-Маунтин Тиффани Меррил.

Смотрите видео: в китайском городе Хух-Хото пес не уходит с места гибели своей хозяйки

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