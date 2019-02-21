Полицейский остановил движение из-за хромого пса и стал знаменитым
Ролик стал вирусным и собрал несколько десятков тысяч просмотров
В российском городе Челябинск сотрудник ДПС остановил дорожное движение, чтобы пропустить хромого пса. Благородный поступок инспектора снял видеорегистратор жителя города Андрея Баламбаева, который позже опубликовал запись в Twitter.
TWITTER— andrey (@andreybalam) February 19, 2019
На кадрах видно, как полицейский останавливает поток машин и показывает псу, что можно переходить дорогу. Собака прихрамывая пересекает проезжую часть и уходит. Сотрудник ДПС разрешает водителям возобновить движение.
TWITTER— 74.ru (@_74ru_) February 21, 2019
Ролик стал вирусным и собрал несколько десятков тысяч просмотров в Twitter, а также получил две тысячи ретвитов.
"Челябинск не так уж и суров", – подписал видео его автор. С ним согласились комментаторы ролика. "Это так мило", - написала москвичка с ником @Victoriya_1206. Музыкант Леонид Минаев поблагодарил выложившего видео челябинца за сюжет и назвал его прекрасным.
Напомним, крошечный беспородный пес пожертвовал жизнью ради хозяйки. В американском штате Северная Каролина собака увела медведя от хозяйки и погибла. Дикое животное забралось в дом жительницы города Блэк-Маунтин Тиффани Меррил.
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