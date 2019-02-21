Полицейский остановил движение из-за хромого пса и стал знаменитым

Ролик стал вирусным и собрал несколько десятков тысяч просмотров

Полицейский помог псу перейти дорогу Фото: twitter.com/andreybalam

В российском городе Челябинск сотрудник ДПС остановил дорожное движение, чтобы пропустить хромого пса. Благородный поступок инспектора снял видеорегистратор жителя города Андрея Баламбаева, который позже опубликовал запись в Twitter.

​На кадрах видно, как полицейский останавливает поток машин и показывает псу, что можно переходить дорогу. Собака прихрамывая пересекает проезжую часть и уходит. Сотрудник ДПС разрешает водителям возобновить движение.

Ролик стал вирусным и собрал несколько десятков тысяч просмотров в Twitter, а также получил две тысячи ретвитов.

"Челябинск не так уж и суров", – подписал видео его автор. С ним согласились комментаторы ролика. "Это так мило", - написала москвичка с ником @Victoriya_1206. Музыкант Леонид Минаев поблагодарил выложившего видео челябинца за сюжет и назвал его прекрасным.

Напомним, крошечный беспородный пес пожертвовал жизнью ради хозяйки. В американском штате Северная Каролина собака увела медведя от хозяйки и погибла. Дикое животное забралось в дом жительницы города Блэк-Маунтин Тиффани Меррил.

Кроме этого, мы писали, что пес спас американца от 50 лет тюрьмы.

Смотрите видео: в китайском городе Хух-Хото пес не уходит с места гибели своей хозяйки

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram