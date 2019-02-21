Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Полицейский остановил движение из-за хромого пса и стал знаменитым

Ролик стал вирусным и собрал несколько десятков тысяч просмотров

Владимир Грисюк
Сегодня, 15:04
Полицейский помог псу перейти дорогу Фото: twitter.com/andreybalam
Полицейский помог псу перейти дорогу
Фото: twitter.com/andreybalam

В российском городе Челябинск сотрудник ДПС остановил дорожное движение, чтобы пропустить хромого пса. Благородный поступок инспектора снял видеорегистратор жителя города Андрея Баламбаева, который позже опубликовал запись в Twitter.

​На кадрах видно, как полицейский останавливает поток машин и показывает псу, что можно переходить дорогу. Собака прихрамывая пересекает проезжую часть и уходит. Сотрудник ДПС разрешает водителям возобновить движение.

Ролик стал вирусным и собрал несколько десятков тысяч просмотров в Twitter, а также получил две тысячи ретвитов.

"Челябинск не так уж и суров", – подписал видео его автор. С ним согласились комментаторы ролика. "Это так мило", - написала москвичка с ником @Victoriya_1206. Музыкант Леонид Минаев поблагодарил выложившего видео челябинца за сюжет и назвал его прекрасным.

Напомним, крошечный беспородный пес пожертвовал жизнью ради хозяйки. В американском штате Северная Каролина собака увела медведя от хозяйки и погибла. Дикое животное забралось в дом жительницы города Блэк-Маунтин Тиффани Меррил.

Кроме этого, мы писали, что пес спас американца от 50 лет тюрьмы

Смотрите видео: в китайском городе Хух-Хото пес не уходит с места гибели своей хозяйки

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Штраф 68 евро: французским собакам запретили долго лаять В США собака спасла хозяев от страшной смерти Пес прибежал в больницу и вывел хозяина из комы Пес защитил хозяина, получил ножом по голове и выжил
Россия видео собака курьез пес полицейский
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Леся Нікітюк розійшлася з хлопцем
Леся Нікітюк розійшлася з хлопцем
Алла Пугачева удивила сеть фото с опальной украинской звездой
Алла Пугачева удивила сеть фото с опальной украинской звездой
Лидия Таран поразила великолепной растяжкой (фото)
Лидия Таран поразила великолепной растяжкой (фото)
Щасливі стосунки з чоловіком: 5 головних секретів
Щасливі стосунки з чоловіком: 5 головних секретів

Популярные статьи

Сегодня, 12:05Шоу-бизнес

"Даже БДСМ": Настя Каменских рассказала о своих предпочтениях в постели

Сегодня, 09:19Афиша

Какой фильм получит "Оскар 2019" – голосование

Сегодня, 08:03Fun

Пилот случайно изобразил в небе пошлое послание: фото

Вчера, 16:50Fun

20 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 11:17Психология

16 качеств женщины, которую нельзя отпускать

Вчера, 10:51Fun

Раскрыта тайна появления Стоунхенджа

Вчера, 08:35Техно

Пользователей Android заставят привыкать к новому интерфейсу

Вчера, 06:21Психология

Гороскоп на сегодня: Тельцам нужно заняться здоровьем, а Львам – не торопиться принимать решения

19 февраляFun

19 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

19 февраляШоу-бизнес

Катя Осадчая и Юрий Горбунов отпраздновали день рождения сына: трогательное фото

19 февраляТехно

У мужчины на чердаке 30 лет пылилось настоящее сокровище

19 февраляПсихология

Гороскоп на сегодня: Тельцам нужно действовать, а Козерогов ждет подстава

19 февраляFun

Солдат подарил невесте на свадьбу пачку денег и пожалел об этом

19 февраляFun

У украинского чиновника случайно включилось порно во время совещания: видео

18 февраляШоу-бизнес

Тина Кароль очаровала сеть нежным образом в блузе за 10 000 гривен

18 февраляШоу-бизнес

Смерть Децла: появились результаты экспертизы

Новости партнеров

Ядвига Поплавская: Не чувствую себя одинокой
Ядвига Поплавская: Не чувствую себя одинокой
Брэд Питт снова станет отцом — СМИ (фото)
Брэд Питт снова станет отцом — СМИ (фото)
Ушел из жизни эстрадный певец Сергей Захаров
Ушел из жизни эстрадный певец Сергей Захаров
10 фраз, які чоловіки кажуть, коли зраджують
10 фраз, які чоловіки кажуть, коли зраджують
Обворожительная супруга Матео Ковачича в рубрике
Обворожительная супруга Матео Ковачича в рубрике "красотка дня"
Вахтанговский театр убрал из афиши легендарного актера
Вахтанговский театр убрал из афиши легендарного актера
Сытный и вкусный завтрак. Блины толстые пышные
Сытный и вкусный завтрак. Блины толстые пышные
Пышный бюст: Как бегать с большой грудью?
Пышный бюст: Как бегать с большой грудью?