Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Полиция устроила гражданам "судную ночь", случайно включив не ту сирену: видео

После этого инцидента правоохранителям даже пришлось извиняться перед жителями города

Владимир Грисюк
Сегодня, 15:29

Сиреной из серии триллеров "Судная ночь" объявила о начале комендантского часа полиция города Кроули в американском штате Луизиана. По сюжету вышеупомянутых кинокартин, одну ночь в году американцы имеют право безнаказанно совершать какие угодно преступления – от ограблений до убийств. (Доскролльте новость до конца, чтобы посмотреть видео.)

После этого весьма курьезного инцидента правоохранителям даже пришлось извиняться перед жителями города. Начальник полиции Джимми Бруссард в своем заявлении для местного филиала новостей ABC KATC заявил: он не знал о том, что сигнал, используемый во время введения комендантского часа из-за ситуации с коронавирусом, был тем же, что и в фильме "Судная ночь".

Шеф полиции Кроули заверил местных граждан, что эту сирену больше использовать не будут.

Читайте также:
Водитель BMW сломал педаль газа на скорости 150 км/ч: появилось видео

Видео: Facebook / Joelscott88

Напомним, ранее "Сегодня" писали о жителе китайского города Цзуньи, провинция Гуйчжоу, который отвлекся на телефон и утопил новую машину в реке через десять минут после экзамена по вождению. Еще один курьезный инцидент произошел в США. Пассажиры международного аэропорта ОʼХара в Чикаго сняли на видео "устроившую дикие танцы" машину с бортовым питанием.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Хозяева выгуливают коз, куриц и даже плюшевых собак, чтобы выйти из дома: курьезные видео Реакция соцсетей на карантин из-за коронавируса: прикольные шутки, мемы и картинки Как люди "сходят с ума" во время карантина и самоизоляции дома: прикольные видео
США полиция сирена прикол курьезы
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Как Тина Кароль выглядела до пластики: архивное фото
Как Тина Кароль выглядела до пластики: архивное фото
Медик назвал альтернативу медицинским маскам (видео)
Медик назвал альтернативу медицинским маскам (видео)
Лучшие фото украинской волейболистки Дарьи Дуденок
Лучшие фото украинской волейболистки Дарьи Дуденок
Люди-ангели за знаком Зодіаку: вони — справжнє втілення чистоти
Люди-ангели за знаком Зодіаку: вони — справжнє втілення чистоти

Популярные статьи

Сегодня, 14:30Fun

Песах-2020: когда отмечается еврейская Пасха

Вчера, 14:37Food

Пасха-2020: как покрасить яйца свеклой

Вчера, 14:36Fun

Благовещение-2020: что ни в коем случае нельзя делать в этот день

Вчера, 10:39Fun

Благовещение-2020: обряды, приметы и традиции праздника

Вчера, 10:10Events

Благовещение Пресвятой Богородицы: яркие картинки, поздравления и стихи

Вчера, 09:37Fun

Невеста вышла замуж за официанта, который обслуживал ее на свадьбе: фото

Вчера, 09:15Wellness

Маски для лица в домашних условиях: ТОП-5 рецептов

Вчера, 08:09Fun

Мужчина забрал домой бездомного "щенка" и удивился, когда узнал правду: фото

Вчера, 06:21Events

Эффектные открытки с Благовещением: поздравления в стихах и прозе

6 апреляFun

Супруги уронили камеру в море, а спустя полтора года их фото появились в Сети

6 апреляFood

Как приготовить хумус: ТОП-5 рецептов восточной закуски

6 апреляFood

Пасха-2020: как покрасить яйца в луковой шелухе

6 апреляWellness

Как снять гель-лак в домашних условиях: практичные советы

6 апреляTravel

Коронавирус обошел стороной самую закрытую страну мира с жесткой диктатурой

6 апреляFun

Когда Вербное воскресенье в 2020 году: дата и главные традиции праздника

6 апреляШоу-бизнес

О ком поет Ирина Билык: 5 самых незабываемых мужчин в жизни певицы

Новости партнеров

Надежда Бабкина находится в искусственной коме
Надежда Бабкина находится в искусственной коме
Медики: Как быстро укрепить иммунитет в домашних условиях
Медики: Как быстро укрепить иммунитет в домашних условиях
10 фраз, які чоловіки кажуть, коли зраджують
10 фраз, які чоловіки кажуть, коли зраджують
Как приготовить вкуснейшие сырники из творога
Как приготовить вкуснейшие сырники из творога
Рецепт бесподобного закусочного Наполеона
Рецепт бесподобного закусочного Наполеона
Щоб це дерево приносило гроші, його треба правильно поставити
Щоб це дерево приносило гроші, його треба правильно поставити
Пирог из слоеного теста с сыром: рецепт с фото пошагово
Пирог из слоеного теста с сыром: рецепт с фото пошагово
Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа и простуды
Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа и простуды