Полиция устроила гражданам "судную ночь", случайно включив не ту сирену: видео

После этого инцидента правоохранителям даже пришлось извиняться перед жителями города

Сиреной из серии триллеров "Судная ночь" объявила о начале комендантского часа полиция города Кроули в американском штате Луизиана. По сюжету вышеупомянутых кинокартин, одну ночь в году американцы имеют право безнаказанно совершать какие угодно преступления – от ограблений до убийств. (Доскролльте новость до конца, чтобы посмотреть видео.)

После этого весьма курьезного инцидента правоохранителям даже пришлось извиняться перед жителями города. Начальник полиции Джимми Бруссард в своем заявлении для местного филиала новостей ABC KATC заявил: он не знал о том, что сигнал, используемый во время введения комендантского часа из-за ситуации с коронавирусом, был тем же, что и в фильме "Судная ночь".

Шеф полиции Кроули заверил местных граждан, что эту сирену больше использовать не будут.

Видео: Facebook / Joelscott88

Напомним, ранее "Сегодня" писали о жителе китайского города Цзуньи, провинция Гуйчжоу, который отвлекся на телефон и утопил новую машину в реке через десять минут после экзамена по вождению. Еще один курьезный инцидент произошел в США. Пассажиры международного аэропорта ОʼХара в Чикаго сняли на видео "устроившую дикие танцы" машину с бортовым питанием.

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