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Поливальный понедельник 2019: приметы и что нельзя делать

Праздник 29 апреля также называют Обливным, или Волочильным понедельником

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:53
Поливальный понедельник 2019 отмечается 29 апреля
Поливальный понедельник 2019 отмечается 29 апреля
Фото: Depositphotos

На второй день после Пасхи, которая в этом году приходится на 28 апреля, православные христиане отмечают Поливальный понедельник 2019. Этот праздник также называют Обливным, или Волочильным понедельником. Кстати, каждый день седмицы после Воскресения Христова в народе имеет свое название: понедельник – поливальный, вторник – купалища, среда – хороводница, Навский четверг, пятница – прощеная, суббота – хороводницы, воскресенье – поминальное.

"Сегодня" пишут о традициях, обычаях, приметах, а также главных запретах первого понедельника после Пасхи.

Поливальный понедельник: обычаи праздника

В Поливальный понедельник наши предки окунались в водоемы, а также обливали водой чуть ли не каждого, кто попадается на пути: из бутылок, ведер, кружек, в общем всего, что попадет под руку. Они верили, что такие ритуалы принесут богатство и удачу. Облить водой женщину означало "очистить ее", а незамужнюю девушку – "наделить еще большей красотой и здоровьем".

29 апреля нужно обливать водой незамужних девушек
29 апреля нужно обливать водой незамужних девушек
Фото: Pixabay

В Пасхальный понедельник принято ходить в гости к своим друзьям и близким, это нужно делать, обязательно взяв с собой несколько писанок и пасок. Хозяева дома, в который пришли гости, должны ответить им тем же. В народе считалось, что первым в дом должен входить мужчина, это принесет богатство и счастье в семью.

Понедельник после Пасхи 2019: что нельзя делать

  • Унывать и предаваться мрачным мыслям.
  • Браниться.
  • Объедаться.
  • Пить много алкоголя. 

Приметы на Поливальный понедельник 2019

  • Перелетные птицы не поют – ожидайте заморозков.
  • Утренний дождь – дождливое лето.
  • Безветренно, синее небо – в ближайшее время быть дождю. 
  • Ясная солнечная погода предвещает такое же лето.

Напомним, ранее мы подготовили для вас красивые пожелания с Пасхой 2019. Также мы сообщали, какой будет погода на Пасху 2019 в Украине.

Смотрите видео: как делать писанки

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Источник: Сегодня
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