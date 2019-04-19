Полнолуние 19 апреля: что ни в коем случае нельзя делать в этот день

Полнолуние произойдет 19 апреля в 14 часов 12 минут по киевскому времени

Полнолуние произойдет 19 апреля Фото: pixabay

Полнолуние – это самая неоднозначная фаза Луны. В этот период у людей усиливается эмоциональный фон, восприимчивость и обостряются патологии. Эксперты утверждают, что полнолуние влияет и на людей, и на животных, и даже на растения. Поэтому 19 апреля многих из нас будет беспокоить нервозность, суета, спешка и психологический дискомфорт. Солнце добавит в этот период волнения, неожиданные перемены и свободу выбора, говорят астрологи.

"Сегодня" пишут, как нужно провести период полнолуния 19 апреля, а также, что нельзя делать в этот день.

Полнолуние 19 апреля произойдет в знаке Весов в 14 часов 12 минут по киевскому времени. В этот день важно сохранять гармонию внутреннего мира с внешним и быть умеренными во всем. Не стоит впадать в крайности, важнее сохранить баланс.

По словам астрологов, это полнолуние опасно тем, что вас могут начать мучить воспоминания о неприятных событиях прошлого, вы можете стать слишком эмоциональными и чувствительными. Поэтому 19 апреля постарайтесь контролировать свои слова и эмоции, не будьте слишком вспыльчивыми.

Что нельзя делать 19 апреля

Перенапрягаться. Как физическое, так и психологическое перенапряжение может надолго загнать в стресс. Если судьба подвергает вас испытаниям, то воспринимайте проблемы как возможность обрести новый опыт.

Конфликтовать. Мелкие претензии могут перерасти в крупные ссоры, стать причиной вражды. В эти сутки нужно следить за своими эмоциями и не позволять негативу брать верх.

Давать волю эмоциям. Эмоциональные порывы в этот день могут спровоцировать серьезные проблемы не только в отношениях, но и в других сферах жизни.

Решать денежные вопросы, участвовать в сомнительных авантюрах. Этот день довольно опасен для финансовых дел и денежных вопросов, есть риск столкнуться с обманом, мошенничеством.

Напомним, в чем проявляется магическое влияние полнолуния. Кроме этого, мы писали, как солнечные и лунные затмения влияют на человека: что можно и что нельзя делать в эти дни.

Смотрите видео: как жители Земли наблюдали суперлуние

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