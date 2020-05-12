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Полностью белая: белку с аномальной внешностью удалось снять на фото

Уникальные фотографии сделал житель шотландского города Данкелд Крис Эддингтон

Владимир Грисюк
Сегодня, 12:05

Фотограф Крис Эддингтон из шотландского города Данкелд, округ Перт-энд-Кинросс, гулял с камерой по участку своего дома во время изоляции из-за коронавируса и неожиданно заметил белку с лейкизмом.

"Я никогда раньше не видел так много белок", – рассказал фотограф журналистам британского таблоида Daily Mail.

По словам экспертов, одно из самых явных различий лейкизма и альбинизма – пигментация глаз. У особей с лейкизмом глаза имеют обычный окрас, а у альбиносов пигментация радужной оболочки глаза отсутствует.

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Представительница организации по защите обыкновенных белок Saving Scotland's Red Squirrels в Эдинбурге Анн-Мари МакМастер заявила, что сделанные Эддингтоном снимки белки с лейкизмом – одни из лучших.

Лейкизм – частичная потеря пигментации наружного покрова у животных. В отличие от альбинизма, при этой мутации пигментные клетки полностью отсутствуют.

Смотрите видео: в Киеве белка стала виновницей ДТП

Ранее мы писали, как женщину арестовали за коварную месть бывшему с помощью агрессивных белок. Кроме этого, "Сегодня" рассказывали, что в Калифорнии белка оставила без света более 45 тысяч человек.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Великобритания курьез белка аномалия
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