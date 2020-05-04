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Получила 700 долларов: продажа старой униформы помогла официанткам разбогатеть

Девушки разместили комплекты облегающих маек с логотипом компании и коротких шортов на торговой онлайн-площадке eBay

Владимир Грисюк
Сегодня, 10:04

На онлайн-площадке eBay бывшие официантки американской сети ресторанов Hooters разместили объявления о продаже своей старой формы. Они опубликовали фотографии нескольких комплектов облегающих маек с логотипом компании и коротких шортов. После нескольких удачных сделок сотрудницы заведений поделились с журналистами издания Daily Star опытом такой торговли.

"Слышала, что я могу продать свою форму Hooters за хорошую цену. Знали бы вы, сколько у меня экземпляров!" – завила одна из официанток, добавив хештег #HootersMakesYouHappy. "Появилось 700 долларов на карте! Удачно продала всю свою старую униформу" – утверждает вторая. "Только что продала свою форму Hooters больше чем за 100 долларов", – отметила третья.

Униформа помогла официанткам разбогатетьм
Униформа помогла официанткам разбогатетьм
Фото: FilmMagic

Как выяснилось, причина данного ажиотажа – сексуальный фетиш у посетителей сети ресторана, связанный с официантками в откровенной униформе. Отмечается, что большим спросом также пользовались носки и бейджи бывших сотрудниц Hooters.

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Известно, что eBay имеет строгие правила по продаже вещей – в частности, не допускается фетишизация товаров. Нарушившие правила пользователи могут быть удалены с платформы.

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Напомним, посетительница итальянского ресторана Cavatore в американском городе Хьюстон, штат Техас, заказала еду навынос на 19 долларов, а при этом оставила в качестве чаевых – тысячу. Женщина, вероятно, таким образом решила поддержать заведение в период пандемии COVID-19. На чеке она написала: "Держитесь". Деньги разделили между четырьмя официантами, работающими в ту смену.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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