Получивший "Оскар" актер рухнул со сцены вместе со статуэткой

Артисту понадобилась помощь врачей

37-летний Рами Малек Фото: Twitter / Chocmilksheikh1

37-летний Рами Малек получил "Оскар" как лучший актер за роль Фредди Меркьюри в фильме "Богемская рапсодия" рухнул с подиума вместе со статуэткой. Актер упал со сцены в зрительный зал на церемонии вручения премии "Оскар". Артисту понадобилась помощь врачей, сообщает People.

Отмечается, что Малека сначала посадили в кресло в зрительном зале, а затем врачи отвели артиста в закулисное помещение. Его представитель отказался комментировать состояние актера.



Церемония вручения премии "Оскар" прошла в Лос-Анджелесе ранее 25 февраля. "Богемская рапсодия" также завоевала награды в номинациях "Лучший монтаж", "Лучший звуковой монтаж" и "Лучший звук". Фильмом года признана "Зеленая книга" Питера Фаррелли.

Напомним, сайт "Сегодня" ввел текстовую онлайн-трансляцию вручения премии Оскар-2019. Если вы хотите знать все о премии "Оскар 2019", то ранее сайт "Сегодня" писал, что необходимо знать о церемонии награждения.

Смотрите видео о том, как проходила подготовка кинопремии "Оскар 2019":

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