"Поняла, что придется работать": девушка разрыдалась после удаления Instagram

Джесси Тейлор устроила истерику после того, как ее аккаунт удалили

Джесси Тейлор Фото: Instagram/duhitsjessy

Девушка, на которую было подписано 113 тыс. пользователей в Instagram, устроила истерику после того, как ее аккаунт удалили по неизвестной причине. Джесси Тейлор записала целое видео, где в слезах объяснила, что социальные сети — это единственный подходящий для нее способ заработка, сообщает LadBible.

"Я знаю, что людям нравится видеть, как я падаю вниз и становлюсь к ним ближе. Но работа по девять часов в день — это не для меня. Я в Лос-Анджелесе и не хочу быть такой, как все", – говорит Джесси Тейлор.

На эмоциях блогерша также призналась, что раньше работала проституткой и не хочет к этому возвращаться.

"Я должна заплатить за колледж 20 тыс. долларов, и пока я этого не сделаю, то не могу вернуться к учебе. Я была неудачницей, прежде чем добилась популярности. У меня нет квалификации, и я никогда не смогу найти нормальную работу", – рассказывает она.

Впрочем, Джесси уже создала новый аккаунт, а видео с ее откровениями набрало на YouTube около 200 тыс. просмотров. Но пользователи сети все равно остались в шоке от таких признаний.

Напомним, британка сколотила состояние благодаря необычному навыку. Кроме этого, мы писали, как девушка повисла над пропастью ради красивого фото: реакция пользователей сети.

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