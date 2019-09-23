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"Попахивает неприличием": красные вставки на платье невесты вызвали споры в сети

Подписчики группы That’s It, I’m Wedding Shaming начали активно комментировать фасон наряда девушки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:06
Невеста вызвала шквал критики из-за фасона свадебного наряда
Невеста вызвала шквал критики из-за фасона свадебного наряда
Фото: Depositphotos

Подписчики Facebook-сообщества That’s It, I’m Wedding Shaming ("Вот так я насмехаюсь над свадьбами") раскритиковали свадебное платье анонимной невесты. Девушка на фото одета в наряд с вышивкой в виде красных вставок.

"Ее платье напоминает женские гениталии. Вы только посмотрите на это пятно спереди", – указала в описании к фото автор поста Бетани Истон. 

Скриншот: facebook.com/groups/TIIWS

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Подписчики группы начали активно комментировать фасон платья невесты. "Оно выглядит ужасно! Хотя жених отлично смотрится в костюме", – написал один из пользователей сети. "Боже, ну зачем она использовала этот удачный красный цвет на белом фоне", – отметил другой. "Интересно, неужели никто не сказал этой девушке, как она выглядит в этом платье. Безобразие!" – прокомментировал третий. "Напоминает мне чизкейк из красного бархата. Смотрю на это и даже аппетит разыгрался", – посмеялся четвертый юзер. "Кто надоумил ее добавить эти красные вставки? Попахивает неприличием", – добавил пятый. 

Скриншот: facebook.com/groups/TIIWS

За несколько часов пост Бетани Истон собрал больше ста лайков и комментариев подписчиков сообщества That’s It, I’m Wedding Shaming. 

Ранее "Сегодня" писали о свекрови, которая надела на свадьбу красивое платье и взбесила невесту. Также мы рассказывали, как невеста в прозрачном платье повергла сеть в шок.

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Источник: Сегодня
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