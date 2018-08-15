Попали в ад: тысячи антилоп прыгнули в "кипящую" крокодилами реку

Инцидент случился возле реки Мара в Кении

Крокодил напали на антилоп. Фото: pixabay

Фотографу Инго Герлачу удалось снять переправу тысячного стада антилоп гну через реку. Мужчина стал свидетелем миграции копытных как раз в тот момент, когда они тысячами прыгали в реку, кишащую крокодилами. Инцидент случился возле реки Мара в Кении.

Крокодил напали на антилоп. Фото: SWNS Крокодил напали на антилоп. Фото: SWNS Крокодил напали на антилоп. Фото: SWNS Крокодил напали на антилоп. Фото: SWNS Крокодил напали на антилоп. Фото: SWNS Крокодил напали на антилоп. Фото: SWNS 1/6

Животные каждый год мигрируют из пастбищ Танзании в Кению. Весь путь занимает около двух месяцев и составляет три тысячи километров. Слабые и молодые животные часто гибнут во время этого перехода, в тому числе и от зубов крокодилов.

Ранее сообщалось, что 37-летняя многодетная американка Лаура Робинсон Гриффин впервые отправилась охотиться на аллигаторов. Неопытной женщине удивительным образом удалось подстрелить четырехметровую рептилию. Также в Австралии крокодил набросился на двух мужчин, охотившихся на кабанов. Инцидент пропал на видеокамеру одного из охотников.

Кроме этого, мы писали, что пойман гигантский 600-килограммовый крокодил: появились фото. Этот крокодил является самым крупным из когда-либо пойманных в реке Кэтрин. Однако ходят слухи, что там обитают и более крупные рептилии, свыше пяти метров длиной.