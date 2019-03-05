Попавшая в двигатель птица заставила военный самолет сесть: видео

Инцидент произошел во время взлета над ВПП

В двигатель военного самолета попала птица Фото: Pixabay

Во время австралийского авиашоу Avalon в двигатель военно-транспортного самолета Boeing C-17 Globemaster III попала птица. Инцидент, который сняли на видео, произошел во время взлета машины над ВПП. На ролике видна вспышка, ставшая результатом столкновения, сообщает The Drive.

Спустя несколько минут экипаж благополучно остановил самолет. Как сообщается, этот Boeing C-17 Globemaster III не взлетел и на следующий день. Вероятно, он получил какие-то повреждения, и необходимо проведение проверка.

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C-17 Globemaster развивает максимальную скорость в 833 км/ч и может перевезти груз массой 56 тонн на дальность 5190 километров. Длина самолета составляет 53 метра, высота - 16,79.

The Drive отмечает, что птицы представляют большую опасность для военных самолетов. На авиасалонах они эксплуатируются на малых высотах, и поэтому риск есть всегда.

Напомним, пассажирский лайнер начал вращаться в небе перед посадкой в британском аэропорту Хитроу в Лондоне. Кроме этого, мы писали, как неудачная посадка российского самолета без шасси попала на видео.

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