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Попугай исполнил хит Бейонсе и стал звездой зоопарка: смешное видео

Сегодня, 14:02

Птица удивляет посетителей восхитительным исполнением популярных песен

В зоопарке английского Бостона (графство Линкольншир) уже полтора года живет необычный попугай по кличке Чико. Девятилетняя птица удивляет посетителей восхитительным исполнением песен западных поп-икон.

В репертуаре Чико композиции Леди Гаги (Poker Face), Кэти Перри (Firework) и Бейонсе (If I Were A Boy). "Кавер" на хит последней певицы сделал попугая главной звездой зоопарка.

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Сотрудники заведения снимают его на видео и выкладывают ролики в Facebook и Instagram.

INSTAGRAM

Для сравнения, вот как эта же песня звучит в оригинале:

If I Were a Boy – композиция из третьего студийного альбома американской певицы Бейонсе I Am... Sasha Fierce (2008). Песню написали BC Jean и Toby Gad.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как попугай без перьев собрал 42 миллиона просмотров. Птица энергично станцевала на плече у хозяина.

Кроме этого, в американском штате Теннесси болтливый попугай по кличке Луи предупредил хозяев о пожаре и спас их от гибели. Птица пронзительно кричала: "Огонь! Огонь!", благодаря чему разбудила 63-летнюю Барбару Кляйн, ее мужа, 61-летнего Ларри, и их шестилетнюю внучку Кейтлин.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Сегодня
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