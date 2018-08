Попугай обматерил спасателей, которые пытались ему помочь (видео)

Птица три дня сидела на крыше одного из домов Лондона

Самка попугая, застрявшая на крыше дома в Лондоне, обматерила приехавших на помощь пожарных, пишет Daily Mail. Когда один из спасателей поднялся на крышу по лестнице и сказал "Я тебя люблю" (так он надеялся завоевать расположение птицы), Джесси ответила то же самое, однако затем добавила пару матерных слов.

Jessie the parrot in now home safe & sound with her owner and she had this to say to the firefighters who came to help her in #Edmonton https://t.co/Th2nlVCq7I pic.twitter.com/3ABkzH2nHY