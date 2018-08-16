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Попугай обматерил спасателей, которые пытались ему помочь (видео)

Птица три дня сидела на крыше одного из домов Лондона

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:01
Попугай. Фото: Facebook
Попугай. Фото: Facebook

Самка попугая, застрявшая на крыше дома в Лондоне, обматерила приехавших на помощь пожарных, пишет Daily Mail. Когда один из спасателей поднялся на крышу по лестнице и сказал "Я тебя люблю" (так он надеялся завоевать расположение птицы), Джесси ответила то же самое, однако затем добавила пару матерных слов.

Джесси три дня сидела на крыше соседнего дома. Ее хозяева и представители королевского общества по предотвращению жестокого обращения с животными не смогли уговорить ее спуститься и вызвали пожарных.

"Во время разговора мы обнаружили, что птица любит сквернословить, и ее ругань позабавила нас. Джесси также говорит по-турецки и по-гречески, так что мы звали ее и на этих языках", – рассказал руководитель пожарной бригады Крис Суоллоу.

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