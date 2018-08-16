Попугай обматерил спасателей, которые пытались ему помочь (видео)

Птица три дня сидела на крыше одного из домов Лондона

Попугай. Фото: Facebook

Самка попугая, застрявшая на крыше дома в Лондоне, обматерила приехавших на помощь пожарных, пишет Daily Mail. Когда один из спасателей поднялся на крышу по лестнице и сказал "Я тебя люблю" (так он надеялся завоевать расположение птицы), Джесси ответила то же самое, однако затем добавила пару матерных слов.

Jessie the parrot in now home safe & sound with her owner and she had this to say to the firefighters who came to help her in #Edmonton https://t.co/Th2nlVCq7I pic.twitter.com/3ABkzH2nHY — London Fire Brigade (@LondonFire) 14 августа 2018 г.

Джесси три дня сидела на крыше соседнего дома. Ее хозяева и представители королевского общества по предотвращению жестокого обращения с животными не смогли уговорить ее спуститься и вызвали пожарных.

"Во время разговора мы обнаружили, что птица любит сквернословить, и ее ругань позабавила нас. Джесси также говорит по-турецки и по-гречески, так что мы звали ее и на этих языках", – рассказал руководитель пожарной бригады Крис Суоллоу.

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