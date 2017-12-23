Попугай, ставший интернет-звездой, увидел себя на видео и психанул

Сегодня, 04:58

За сутки ролик с попугаем набрал более 900 тысяч просмотров

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Австралийскому попугаю по кличке Лаки (Счастливчик. – Ред.) показали ролик, на котором он исполняет оригинальный рингтон iPhone. Запись реакции птицы опубликована на YouTube-канале американского режиссера Бена Плюймера.

В клипе Лаки показывают прошлое видео с его участием, но попугай не оценил такого поступка и разозлился. Сначала птица внимательно слушает свой голос, затем подходит к ноутбуку и пытается вырвать зарядное устройство, а потом отковыривает клювом клавишу Escape.

"Смотрите, что происходит, когда он видит свой ролик. Чувак выше этого", — отметил режиссер.

Несколько дней назад австралийский попугай корелла по кличке Лаки стал звездой интернета: в соцсети попал ролик, на котором он исполняет знаменитую мелодию рингтона iPhone.

Напомним, в сети появилось смешное видео, главным героем которого стал попугай, на чьих глазах уничтожают его клетку. Шокированная увиденным птица вскакивает и начинает агрессивно и нецензурно выражаться в адрес своего хозяина.

Всего за три дня видеоролик просмотрели более 1,3 млн человек. собрало более миллиона просмотров.

Кроме этого, мы опубликовали ролик, на котором попугай успешно притворяется котомКроме мяуканья, пернатый освоил и шипение. 

Также сайт "Сегодня" писал, что попугай без перьев собрал 42 миллиона просмотров за танцы с хозяином.
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Источник:

topnews.ru

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