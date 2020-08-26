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Популярную телеведущую сняли на видео во время зажигательного танца в купальнике

Сегодня, 11:28

Знаменитость запечатлели с распущенными волосами и в слитном купальнике красного цвета

49-летняя британская телеведущая Аманда Холден удивила поклонников зажигательным танцем во время отдыха. Ролик опубликован в Instagram-аккаунте знаменитости.

"Ну, чем же еще заняться при отключении электричества во время дождя?" – подписала курьезный ролик звезда. На видео она запечатлена с распущенными волосами в слитном купальнике красного цвета.

INSTAGRAM

"Это видео сделало мой день", "Ты сумасшедшая, но прекрасная!", "Отличные танцевальные навыки, дорогая", "Будь у меня такая фигура, я бы танцевала на главных улицах!", "Ты великолепна!" – пишут поклонники Аманды под роликом, который набрал больше 47 тысяч лайков.

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Напомним, американская журналистка Крис Янсинг в прямом эфире выпуска новостей с негодованием швырнула на стол папку. Журналистка была уверена, что в этот момент ее не снимают.

.Смотрите видео, как мужчина "зажал" ягодицы ведущей в прямом эфире

Кроме этого, "Сегодня" писали об американской ведущей выпуска новостей на телеканале TODAY Ходе Котб, которая расплакалась, когда узнала, что игрок в американский футбол Дрю Брис пожертвует на борьбу с коронавирусом пять миллионов долларов.

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Источники: Сегодня , instagram.com/noholdenback
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